A kertészkedésben leli örömét Bódi Bernadett

Természetesen hiányzik számára a kézilabda és az edzések, a csapattársak, de Bódi Bernadett igyekszik az otthonlét jó oldalát is meglátni. A Győri ETO szegedi szélsőjének több ideje van így a kertészkedésre.

A koronavírus-járvány a Győri ETO terveit is átírta: a női kézilabda NB I szezonja is véget ért a Magyar Kézilabda Szövetség döntésének értelmében, így Bódi Bernadett is főképp otthon tölti napjait.

– Nagyon nem megyünk ki, csak vásárolni, vagy esetleg a közeli kertészetbe, hogy virágokat és egyéb dolgokat be tudjunk szerezni. Rossz, hogy a szülőkhöz nem tudunk menni, jó lenne, ha már javulna a helyzet. Alig várom, hogy meglátogathassam a szüleimet, főleg édesapámat, aki nem a legjobb egészségnek örvend. Most ve­­lük telefonon tudom tartani a kapcsolatot. A párom szülei a kö­­zelben élnek, őket időnként meg tudjuk látogatni, vagy be­­vásárolunk nekik – mondta a klub honlapjának a szegedi születésű szélső.

Hozzátette, számára nem okoz nagy problémát a bezártság – de persze hiányoznak neki a csapattársak és a kézilabda is.

– Inkább a bizonytalanság, ami a legrosszabb, hogy nem tudjuk, meddig tart ez az állapot, meg azt sem, mikor tér vissza minden a régi kerékvágásba. Egyébként jó oldala is van az itthonlétnek, most sokkal több időm jut a házimunkára, rendesen meg tudtam csinálni a nagytakarítást. A kertre is nagyobb energiát tudunk fordítani, amire eddig nem volt időnk. Vannak terveink, amiket most meg akarunk valósítani, most éppen virágültetésben vagyunk – mondta Bódi Bernadett.

A kézilabdázó a kertészke­désre tud most a legtöbb időt fordítani: ennek kapcsán el­mondta, most naponta tud foglalkozni a kerttel, a szülők véleményét is kikérték, összegezték, az ő környezetükhöz mi lenne az ideális. Kedvence a levendu­­la, méghozzá azért, mert ez a nö­vény a telet is bírja, Bódi Bernadett pedig szeretne kaspóba is tenni a levendulából.

– Az elmúlt években nem na­gyon volt időnk kertészkedni, próbáltuk mindig szebbé varázsolni a környezetünket, de igazából most fogunk hozzá a legnagyobb dolgokhoz – árulta el Bódi Bernadett.