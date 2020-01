A két sérültjét pótolná a kiváló félévet produkáló Mórahalom a téli időszak alatt

Remek őszi idényt tudhat maga mögött a Mórahalom a Csongrád megyei I. osztályban, hiszen az újoncot csak a három bajnokesélyes előzi meg a tabellán. A homokhátiak azonban nem az eredménnyel törődnek elsősorban.

Az előkelő 4. helyen töltheti a telet a Mórahalom a megyei I. osztályban: az újonc csapat két győzelemmel zárta az őszt.

– Nem igazán helyezésben gondolkoztunk eddig sem, és ezután sem. Az első számú cél, hogy meccsről meccsre javuljanak, fejlődjenek a srácok. Mindenki tudja, hogy az előttünk lévő három csapat kimagaslik a mezőnyből, véleményem szerint a megyeegy és az NB III között vannak jelenleg. Próbálunk persze zárkózni, a tavasszal szeretnénk is valamelyik csapattól pontot szerezni. Most könnyen végezhettünk volna hátrébb is, de akár negyedik, akár nyolcadik helyen végzünk majd, az biztos, hogy a fejlődés lesz a legfontosabb. Az biztos, hogyha ugyanennyi pontot szerzünk tavasszal, akkor elégedett leszek – mondta Hevesi Tibor, a Mórahalom edzője.

Hozzátette, a téli felkészülés során erős csapatokkal játszanak, az erő megszerzése mellett a játék sebességén is szeretnének gyorsítani. A mórahalmiak január 14-én találkoznak először, és az év első hónapjában heti kettő, majd februárban heti négy tréninggel készülnek a bajnoki rajtra, ami a szabadnap miatt számukra egy héttel tolódik. Tavasszal a két sérültet, Puhalák Nimródot és Dobák Norbertet nélkülöznie kell a csapatnak, őket szeretnék pótolni a tél folyamán.

A Mórahalom felkészülési mérkőzései: Február 1.: Mórahalom–Jánoshalma. Február 9.: Mórahalom–SZVSE. Február 16.: Mórahalom–Bordány. Február 23.: Mórahalom–UTC. Március 1.: Mórahalom–Kiskőrös. Március 8.: Mórahalom–Akasztó.