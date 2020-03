A kitartása töretlen

A hétvégi mérkőzésen is pályára léphet Bartus László: a 62 éves csanyteleki labdarúgó ugyanis továbbra is a csapat rendelkezésére áll, bár úgy készül, ez lesz az utolsó féléve a nagypályás labdarúgásban.

Az őszi utolsó fordulóban még kezdőként 54 percet játszott az Ásotthalom elleni idegenbeli bajnokin Bartus László a megyei IV. osztályú Csanytelek II.-ben. A lapunk által 2019-ben az év szenior sportolójának választott futballistától az iránt érdeklődtünk, várhatóan a hétvégén induló tavaszi szezonban is láthatjuk-e a pályán.

– Szeretnék játszani, bár most a térdem picit rosszalkodik – kezdte Bartus László, aki a pénteki fallabdázáson szeretné igazán tesztelni, mit bírhat a térde tavasszal.

– A sportorvosim még érvényes erre a félévre, így ezt a tavaszt még vállalom. Csak a nagypályát fejezném be, kispályán játszanék továbbra is. Két hete edzőmeccsünk volt a megyei II. osztályú csapattal, de ott fájdult meg a térdem. Porckiegészítőt szedek, de a motivációm töretlen a sportág iránt – tette hozzá.

Az őszi idényben egyébként még kétszer szállt be, egyszer húsz percet, egyszer pedig bő tíz percet töltött a pályán.

Annyi változás azonban be­­állt az életében a tavalyi év­­hez képest, hogy a kispályával rendelkező tanyát eladta, mert többször nem jött össze a megfelelő létszám a játékhoz, így pedig nem látta értelmét a folytatásnak.

– Ez volt az álmom régen, 16 éven keresztül csináltam, szép évek voltak, de most véget ért. Látom sajnos, hogy a fiatalság már máshogy áll a futballhoz. Az idei év ambícióban még biztos, hogy meglesz, aztán meglátjuk – tette hozzá Bartus László, aki barátjával, az ópusztaszeri jegyzővel rendszeresen jár a Szent Gellért Fórumba is a Szeged–Csanád Grosics Akadémia NB II-es mérkőzéseire, de élőben nézte meg az Újpest kupameccsét is a Mol Fehérvár ellen.

Vasárnap 14.30-tól rajtol a ta­­vaszi idény a Csanytelek II.-nek, a csapathoz a Csongrád II. látogat, Bartus László pedig tervei szerint ezúttal is csereként segítené csapatát: bár azzal a téli változással, hogy a megyekettőben szereplő felnőttek edzője, Magyar József igyekszik mindenkinek lehetőséget biztosítani, bővebb lett a megyenégyes csapat kerete is.