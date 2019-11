A közösség erejére épít a Bordány II.

A közösség ereje repíti előre a Bordány II. labdarúgócsapatát, amely tizenhárom mérkőzés után veretlenül, tizenegy győzelemmel és két döntetlennel, hatpontos előnnyel vezeti a megyei III. osztályú bajnokságot.

Bár még két forduló hátravan a Csongrád megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságból, nem túlzás kijelenteni, hogy remek őszt zárhat a Bordány II. csapata. Tizenhárom mérkőzésből tizeneggyen győztek eddig, míg kettőn, a Dóc és a Zákányszék ellen döntetlent játszottak.

– Minket is meglepett, hogy a tabella élére kerültünk és nem szenvedtünk vereséget eddig 13 meccsen – kezdte a szezon elmúlt részének értékelését Mészáros Norbert, a Bordány SK elnökségi tagja, a Bordány II. játékosa. – Szerencsés mérkőzésünk is volt, Zákányszéken a 88. percben egyenlítettünk. Eddig minden összejött, szeretnénk a maradék két találkozónkat is megnyerni, hogy elmondhassuk, veretlenül zártunk egy fél idényt – folytatta.

Harmincöt pont, ötven rú­gott, tizenkettő kapott gól. A bordányi remek teljesítmény titka ezekben a számokban rejlik.

– A stabil védekezésünkre építkezünk, de a rúgott góljaink számával szintén maximálisan elégedettek vagyunk, hiszen volt olyan egész szezonunk, amiben nem jutottunk el eddig. Ugyanakkor ez egy olyan osztály, ahol a helyzetek ki tudnak maradni, akár hetvenszer is betalálhattunk volna – világított rá a gólok fontosságára, majd áttért a csapat meghatározó erejére, amely valószínűleg a pályán repíti őket.

– A közösség ereje utánozhatatlan. 90 százalékunk helyi, mindenki ismer mindenkit, a meccsek után nem széledünk szét, hanem vacsorázunk, iszunk egy-két sört vagy bármit és beszélgetünk. Kitartunk egymás mellett – zárta beszélgetésünket Mészáros Norbert.