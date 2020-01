A közösséget kell megerősítenie a Balástyának

Az ősz vége nem úgy sikerült a Balástya számára, ahogy azt a klubnál elképzelték. Pánikra azonban nincs ok a csapatnál, ahol úgy gondolják, a játékosokkal közösen képesek újra egy erős felépítményt létrehozni. Az utolsó öt őszi bajnokiján mindössze egyetlen pontot szerzett a Balástya a Csongrád megyei II. osztályban, így nem csoda, hogy a csapat visszaesett a bajnoki táblázaton.

– Az a nagyon masszív közeg, amit Nyerges Dániel edző vezetésével korábban kialakítottunk, egy picit megbomlani látszott. Sok apró tényezőt fel tudunk sorolni, hogy ennek mi volt az oka. Leültünk és elbeszélgettünk a szezon végén, majd abban maradtunk, igyekszünk jobban odafigyelni egymásra a továbbiakban. Szeret­nénk megszilárdítani ezt a kö­­zösséget, ebbe beletartozik az is, hogy nálunk magas létszámmal zajlottak az edzések, és ez is megcsappant az ősszel. Ebben sok munkahelyi és magánjellegű elfoglaltság is belejátszott – összegzett lapunknak Fodor Tamás, a Balástya elnöke, aki hozzátette, mindenképpen ma­­gasabb célokért szerettek volna küzdeni az idény során, azonban a bajnoki csoport elkészítésekor már látták, ez mégsem lesz olyan könnyű feladat, hiszen a bombaerős Apátfalva Deszk kettős mellé a HFC II. és a Makó II. is a liga tagja lett.

– Hauk Martint elveszítettük, aki az előző idényben több mint húsz gólt lőtt, ám a munka Budapestre szólította. A csapatnak egy picit meg kell találnia a nélküle való játékot. Kommunikációs szinten biztos, hogy léptünk előre – hangsúlyozta a klubelnök.

A balástyai kerettagok a múlt héten vágtak bele a munkába, de mint Fodor Tamás kitért rá, egyelőre nem a legmagasabb létszámmal. Hauk Martinon kí­­vül egy játékos szintén abbahagyhatja a játékot, pótlásukra viszont két játékos érkezhet is a csapathoz. A továbbiakat illetően heti két edzéssel készülnek a labdarúgók, a száraz munkát pedig a Csólyospálossal szembeni két, valamint egy, Sándorfalvával vívott edzőmérkőzés teheti változatosabbá.

– Ezt a tavaszt feláldoznánk a jövő csapatának építése érdekében. Valamit egy picit elrontottunk, de ezt közösen tettük, és a játékosok is érzik, amit jól mutat, hogy továbbra sem szeretnének eligazolni tőlünk. Folyamatosan az az érzésünk, többre hivatott az, amit mi elvégzünk, mint a megyei II. osztály – zárta Fodor Tamás.