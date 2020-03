Az NKM Szeged Vízisport Egyesület is megemlékezett Wichmann Tamásról.

A kajak-kenu és a magyar sport legendáját kedden kísérték utolsó útjára. A Kolonics Alapítvány a zenén keresztül is szeretné megőrizni emlékét, ezért a Száll a kenu, orra suhanva szeli a vizet c. dalt az ország több pontján is eléneklik, tisztelegve Wichmann Tamás emléke előtt.

Ma Szegeden tartottak megemlékezést.