A lőtt gólokkal nem volt gondja a Szentesnek

Úgy tűnt, meccs nélkül marad a hétvégé­­re a Metalcom Szentes, végül a férfi vízilabda OB I. 9. fordulójából pótolt mérkőzésen 23–11-es vereséget szenvedett a BVSC otthonában.

Kilenc játékosnak pozitív lett a koronavírustesztje a Szegedi VE-ből az elmúlt héten, így a Szentes elleni megyei rangadót közös megegyezéssel elhalasztották. A BVSC eredeti találkozója is elmaradt hasonló okokból a Vasas ellen, így végül az a döntés született, hogy a két felszabadult gárda megküzd egymással.

A BVSC házigazdaként Nagy Márton góljával kezdett, aki az előző években még éppen a Metalcom Szentest erősítette. Az első negyed végén 2–1-re szépítettek a Kurca-partiak Hegedűs Bence góljával, ennek ellenére 4–1-gyel mentek szünetre.

Pellei Csaba vezetőedző is­­mét több időt adott a vízben az ifjúságiaknak, akik jó megoldásokkal hálálták meg a bizalmat, azonban még fizikailag és tempóban nem tudták felvenni a versenyt a felnőttjátékosokkal.

Magabiztos, 23–11-es hazai siker született, a Metalcom Szentes szombaton 13.15-kor az UVSE vendége lesz.

Pellei Csaba: – Gratulálok a BVSC győzelméhez, amely ilyen különbséggel is megérdemelt. Hat-hét ifjúsági korú játékossal felállva már a harmadik mérkőzésünkön kaptunk legalább húsz gólt. Fiatal felállásunkat az ellenfeleink kihasználják, ennek ellenére az ifik is becsülettel küzdöttek. Ha komplett a Szentes, és a BVSC is az lesz, akkor hazai medencében egy kiváló mérkőzést játszhatunk majd ellenük, várjuk őket.