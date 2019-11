A magyar bajnok és kupagyőztes Mohl Dávid úgy érzi, jó helyen van Szegeden

A Debrecennel bajnok, a Kecskeméttel és szintén a Debrecennel magyarkupa-, az FC Fehérvárral és a Debrecennel ligakupagyőztes volt Mohl Dávid (34), a Szeged-Csanád Grosics Akadémia bal oldali védője, akinek a fegyelmezettség, az edzői utasítás betartása az alap.

– Három vereség után jött két döntetlen. Elfogadható a sorminta?

– Az MTK az aktuális éllovas, sokpasszos játékra alapul a futballja. A védekezésünk a kieső játékosok miatt átalakult, ahogy a gondolkodásunkat is át kellett formálni a három sikertelen mérkőzés miatt is. Kihagytuk a helyzeteket, és erre jöttek hátul az egyéni és csapathibák, amelyekből gólokat kaptunk. Ezen változtattunk, és az MTK elleni egy pont rendben van annak ellenére, hogy 1-1-nél volt lehetőségünk a vezetés megszerzésére. Soroksáron ugyanez volt a koncepció, így mélyen védekeztünk, sűrűbb volt a csapat, viszont nagyobb erőket kellett mozgósítani, hogy felérjünk. Az elején a Soroksár óvatos volt, a szünet után viszont már jobban nyomott, de a masszív, fegyelmezett védekezés megvolt.

– Mennyire volt új, nehéz ez a fajta változás?

– Mindkét meccs előtt beszéltünk arról, hogy a stabilitás, a fegyelmezettség elengedhetetlen. Így kell magunkat is felkészíteni, és ebből nem szabad engedni, akármennyire is mást akarunk. Addig kell ezt csinálni, amíg le nem fújják a meccset, és ha adódik egy helyzet, azt maximálisan kihasználni.

– Az elmúlt két meccsen csak egy gólt kaptak, tehát ez a része rendben volt. De csak egyet lőttek…

– Sajnos a játékon belül erre az opciónk nem volt meg vagy a csapatrészek elcsúszása, vagy például Gajdos sérülése miatt. A profi labdarúgásban azt kell tenni, amit kér tőlem az edző. Most ezt kérte tőlünk. Ha ez megvan, akkor jöhet a kreativitás, a plusz, és ha azzal helyzetet tudok kialakítani, netán gólt szerezni, az már rajtunk múlik.

– Magyar bajnok, többszörös magyarországi kupagyőztes – mi hozta a nyáron Szegedre?

– Tetszett a felvázolt koncepció. A létesítmény szenzációs, az NB I-ben megállná a helyét. Futballoztam külföldön, de ott sem sok helyen találkoztam hibridfüves borítással, amelyen az utánpótlás is edzhet. Több dolog is volt a fejemben, amely miatt azt gondoltam, érdemes Szegedre jönnöm, és ezt az eltelt idő igazolta. A közelben, Makón játszik a kisfiam Botlik Róbertnél, ez is lényeges.

– Azt kapta, amit várt?

– Nem mondanám, hogy nagy elvárásaim voltak. Szeretem a kihívásokat, és a környezet abszolút motiváló. Sok mindennek kell stimmelni, hogy egyenes legyen a pályafutás, most jó helyen vagyok.

– Előbb a Vác, majd a MOL Fehérvár következik rövid időn belül. Gondol már előre?

– Mindig csak a következő meccs számít. Nyilván nevelőegyesületem a fehérvári csapat, mindig különös érzésekkel vagyok vele kapcsolatban, de csak a Vác számít most. Balassagyarmaton játszunk, nem tudjuk, mi vár ránk, a jó eredményhez pedig minden esetben ki kell zárni a körülményeket.