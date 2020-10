A magyar labdarúgó-válogatott először győzte le Szerbiát

Története első Szerbia elleni mérkőzését megnyerte a magyar labdarúgó-válogatott (1-0), amely Belgrádban hatvan év elteltével győzött, és amely a Nemzetek Ligájában egyelőre abszolút nem a B ligában maradásért küzd.

Jól zárta a balkáni túrákat a magyar labdarúgó-válogatott: a törökök legyőzése után Bulgáriában Európa-bajnoki pótselejtezőt, Szerbia ellen pedig Nemzetek Ligája-csoportmeccset nyert meg Marco Rossi együttese. A Gulácsi – Botka, Lang, Szalai A. – Bese (Orbán, 56.), Kalmár, Nagy Á., Gazdag (Schäfer, 77.), Hangya (Holender, a szünetben) – Nikolics (Nego, 76.), Könyves (Szalai Á., 63.) összeállítású magyar együttes az újonc Könyves Norbert harcos góljával tudott győzni a szerbek vendégeként.

A hazaiak pontosan abba a hibába estek velünk szemben, mint a törökök: a „majd begyötrünk egy gólt, és azzal legyőzzük a magyarokat” elmélet azonban mindkét esetben kudarcot vallott. Ezt a magyar válogatottat már nem lehet így megverni, csak úgy, ahogy az oroszok tették, akik meg a meccs végi lazításra fáztak rá majdnem. Érdekesség, hogy kezdőként Nikolics Ne­manja és Könyves Norbert, majd a csereként beálló Holender Filip, illetve a kispadon szereplő Szőke Adrián révén olyan játékosok voltak a keretben, és közülük hárman lehetőséget is kaptak, akik Szerbiában látták meg a napvilágot.

Marco Rossi a találkozót követően az M4 Sportnak elmondta: rendkívül büszke a csapatra, hiszen annak ellenére is remekül teljesítettek a játékosok, hogy hat helyen változtatott a Bulgária elleni összecsapáshoz képest. Megjegyezte, az első félidőben taktikailag szinte tökéletes teljesítményt nyújtott a gárda, így a szerbek csak a beívelésekre tudtak építeni. Az olasz szakember szerint megérdemelt győzelmet aratott a csapat, még akkor is, ha a végén többször is szerencséje volt. Az olasz szakember ugyanakkor hangsúlyozta, a legfontosabb továbbra is az Izland elleni, novemberi Európa-bajnoki pótselejtező.

– Kicsit sem néztük le az ellenfelünket. Egyik csapat sem az alapfelállásával játszott ezen a mérkőzésen, szükség volt változtatásokra a sorozatterhelés miatt. Kicsit sem vagyok elégedett a látottakkal, de arról szó sincs, hogy félvállról vettük volna a mérkőzést, vagy ne vettük volna elég komolyan az ellenfelet – mondta a hazai kapitány, Tumbakovics.

Mindezek mellett ezzel a sikerrel a mieink újoncként még mindig nem a kiesés elkerüléséért küzdenek a Nemzetek Ligája B osztályában, sokkal inkább a sorozat felénél egyelőre az oroszokkal az első helyért.

A magyar labdarúgó-válogatott szerdán 20.45-kor (élő: M4 Sport) zárja le a hét nap alatt három idegenbeli mérkőzésből álló sorozatát, amikor a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában Moszkvában Oroszország vendége lesz.

A csoport állása: 1. Oroszország 7, 2. Magyarország 6, 3. Törökország 2, 4. Szerbia 1 ponttal.