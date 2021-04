A makói Mocsári Bence kemény edzések után érkezett Balatonboglárra

Nem sokat pihent legutóbbi, és egyben idei első versenye előtt Mocsári Bence, aki Balatonbogláron egy paraduatlon országos bajnoki címmel indította be a versenyszezonját. Rengeteget dolgozott eddig, de úgy érzi, a befektetett munka meghozta a várva várt gyümölcsét.

Ennél jobb nem is lehetett vol­na! A makói Mocsári Bence aranyéremmel zárt az idei első, Balatonbogláron megrendezett versenyén, amely egyben paraduatlon országos bajnokság is volt. A paratriatlonista a szegedi Titán TC-t képviselte a megmérettetésen, ahol bajnoki címe mellett az épek között is helytállt futamában, és így abszolút eredményben is a dobogó harmadik fokán végzett.A szép eredmény a befektetett munka nélkül egészen biztosan nem sikerült volna.

Mocsári komoly mennyiségű edzéssel a háta mögött, nem túl kipihent állapotban érkezett a versenyre, ám elmondása szerint a fáradtság ellenére még soha nem esett ilyen jól neki a versenyzés.

A futam három szakasza 5 kilométer futással indult, majd ezt követte 20 kilométer biciklizés, zárásként pedig 2,5 kilométer futás várt az indulókra, ám a valóságban ez összesen 8,08 kilométer futást és 19,11 kilométer kerékpározást jelentett. Mocsári Bence az első etapot követően az élbolyban haladt, és maga mögött hagyva a két igen meredek emelkedővel tarkított pályarészt, vághatott bele a kerékpáros szakaszba.

Sík pályán, valamelyest szeles, de nem zavaró időjárási körülmények között indult el biciklijével a hivatalosan 20, de a gyakorlatban csak 19,11 kilométeres szakaszra.

– Az első körben a regenerálódásra koncentráltam, ami sikerült is. Hárman maradtunk végig, jó tempót mentünk, noha a második boly lassan közelített felénk, így is nagyjából 30 másodperces előnyünk volt. Az utolsó körben elkezdett görcsölni a vádlim, így próbáltam nyújtani, de csak egyre több izmot kezdett el húzni a görcs – számolt be az embert próbáló feladatról a makói születésű sportoló, és hozzátette, a fizikai megpróbáltatások miatt ekkor még csak reménykedett benne, hogy egyáltalán végig tudja futni az utolsó felvonást.

Mocsári a következő futás első 800 méterén szerencsére megnyerte a görccsel vívott csatát, és ha már győzött, úgy volt vele, az idejét is beviszi egy óra alá, így végül 59 perc és 36 másodperces időeredménnyel országos bajnoki címnek örülhetett idei első versenyén.

– A célba érkezés után úgy éreztem, hogy most kezdtem el belejönni, egyre gyorsabb és gyorsabb tempóban futni, és legszívesebben futottam volna tovább, mert nem éreztem fáradtságot

– emlékezett vissza, és mint beszámolt róla, azért a leheletnyi pihenőt kö­vető nyújtás után kijött rajta a fáradtság.

– Büszke vagyok az eredményeimre, rengeteget dolgoztam érte, és úgy látszik, a belefektetett munka kifizetődik. Minden egyes résztvevőnek gratulálok, de külön gratulálnék a paraversenyzőknek – fogalmazott.