A második edzésverseny is megvolt Szolnokon

Újabb tesztversennyel folytatódott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében a szolnoki Holt-Tiszán a legjobb hazai egy­­ségek keresése az olimpiai kvóták érdekében.

Kedden há­­rom számban versenyeztek a sportolók, és ezúttal is találkozhattunk NKM Szeged-versenyzőkkel.

A tavalyi szegedi világbajnokságon például Nagy Bianka indult C1 200 méteren, aki természetesen ezúttal is ott volt a mezőnyben, ahogy Takács Kincső és Balla Virág is, ám ők már nem szerezhetnek ebben a számban kvótát.

Az egymás­tól kétórányi távolságra megtartott első viadalt Balla, a má­­sodikat Takács nyerte, míg a szegediek közül Nagy először negyedik, majd harmadik lett, Molnár Csenge pedig mindkétszer nyolcadik.

– Nem erre készültem, nem ezt vártam magamtól, és nem is úgy sikerült, ahogy szerettem volna – nyilatkozta Nagy Bianka, az NKM Szeged ke­nusa. – Régen versenyeztünk, azt éreztem, hogy jó formában va­gyok, de most nem tudtam olyan magabiztos lenni, mint az augusztusi vb-n. Csalódott vagyok, mert nem ezt éreztem, amikor otthon pályákat mértünk, sokkal jobb időket produkáltam. Az viszont pozitívum, hogy semmi sem függ ettől a viadaltól. Az első eseményeim nem igazán szoktak jól sikerülni, de jön a második teszt egy hónap múlva, akkor sokkal jobb leszek.

A K4 500 méteres távon há­­rom egység indult, ebből kettőben megint volt szegedi érdekeltség. Birkás Balázs ezúttal Balaska Márkkal, Csizmadia Kolossal és Dombvári Bencével, míg Nádas Bence és Kuli István Tótka Sándorral, valamint Molnár Péterrel rajtolt el.

Az első versenyt Nádas Ben­­­­céék nyerték meg Birkás Ba­­lá­zsék előtt, ahogy a másodikat is, ám a későbbi futamban sokkal több izgalom volt, ráadásul az elsőhöz képest a másodikban Balaska Márk és Birkás Balázs helyet cserélt a hajóban.