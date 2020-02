A megerősödött MÁV Előre vendége lesz az SZRSE

Folytatódnak a férfi röplabda NB I Liga Alapszakasz küzdelmei, a Vidux-Szegedi RSE is pályára lép a hétvégén, méghozzá egy új ellenfél otthonában: vasárnap 16 órától a MÁV Előre vendége lesz az együttes. Az ellenfél a tabella harmadik helyén áll, de nem csak ezért számít fa­­voritnak.

– Nyári tornán már találkoztunk velük, de azóta alaposan megerősödött a keret, brazil és kubai légiós is érkezett hozzájuk, új edzőjük is van, akinek vezetésével az előttük álló Dunaferrt és Szolnokot is legyőzték az elmúlt hetekben – mondta Nusser Elemér vezetőedző. – Masszív tehát a keretük, így nem is mi vagyunk az esélyesek, de ezzel nem is szabad foglalkoznunk. Minden pontra és minden szettre szükségünk van a bajnoki versenyfutásban – hangsúlyozta a tréner.

A Vidux-Szegedi RSE legutóbbi, Pécs elleni bajnokija meglepően izgalmas lett, erről is szó esett az e heti ed­­zéseken.

– Volt egy kis beszélgetés erről, fejben helyretettük a dol­­gokat. Visszatérve a vasárnapi bajnokira: ha a tudásunk legalább kilencven százalékát hozzuk, akkor jó meccs kerekedhet belőle. A bajnokság ezen szakaszában már bármikor borulhat a papírforma, így számunkra is minden meccs ugyanolyan fontos, mindenkinek neki kell menni – véli Nusser Elemér.