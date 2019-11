Fontos mérkőzések előtt állnak a második és harmadik vonalban szereplő Csongrád megyei együttesek: ha az algyői férfi kézilabdázók győznek Vecsésen, átvehetik a vezetést a bajnokságban, de újabb kemény feladat előtt áll a Vásárhelyi Kosársuli is.

Nagy győzelmet aratott a hétközi fordulóban a Vásárhelyi Kosársuli a férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoportjában, mi­­után Tóth Tamás együttese hazai pályán 92–63-ra legyőzte az Óbudai Kaszásokat. Sok idő azonban nincs az örömre, hi­­szen vasárnap már a Kecskemét vendége lesz a Kosársuli, a KTE U23-as csapata ráadásul eddig mind a négy hazai bajnokiját megnyerte.

Vasárnap 17 órától a közép­me­zőnyhöz tartozó Törekvés vendége lesz a Szeged KE, amely továbbra is keresi szezonbeli első sikerét.

Ha tartani akarja a lépést az élmezőnnyel, akkor ma 19 órától mindenképpen győznie kell Vecsésen a ContiTech FKSE-Algyőnek. Herbert Gábor együttese egyike az egyaránt tíz ponttal az első három helyen álló csapatnak, de a bajnokság szorosságát is mutatja, hogy a mai ellenfél, a hetedik Vecsés is nyolc egységgel áll, azaz akár éllovas is lehet a hazai gárda annak ellenére, hogy ettől a mérkőzés előtt hat pozíció vá­­lasztja el.

Roppant fontos meccs vár a PC Trade Szegedre is a női ké­­zilabda NB I/B Keleti csoportjában, vasárnap 14 órától ugyanis a tabellán közvetlenül előtte álló Orosházát fogadják a lányok az Etelka sori csarnokban, így ha újabb sikert könyvelnének el, akkor megszilárdíthatnák helyüket a középmezőnyben.

A hölgyeknél az NB II Délkeleti csoportjában listavezető Levendula Hotel FKSE-Algyő szombaton 17 órától a Csorvást fogadja, és ha őrizni akarja po­­zícióját, mindenképpen nyernie kell. Szintén hazai pályán, szintén Békés megyei ellenféllel játszik a Hódmezővásárhelyi LKC, amelyhez a Szeghalom érkezik holnap 16 órától. A KSZSE is ha­­zai pályán szerepel, vasárnap 18 órától a Bácsalmás lesz a szegediek vendége, míg a megyei csapatok közül a Deszk idegenben, Gyomaendrődön lép pályára szombaton.

A férfi NB II Délkeleti csoportjában a listavezető Pick Szeged U23 a Kunszentmártonhoz látogat szombaton, az üldöző Makó a Törökszentmiklós vendége lesz ezen a játéknapon. A megyei csapatok közül legkorábban a Csongrádi Tigrisek lépnek pályára, ugyanis ma 19 órától a sereghajtó Bácsalmást fogadják a csongrádiak, akiknek ellenfele az eddigi összes bajnokiját elveszítette.

Vasárnap 16.30-tól derbit vív a női röplabda NB II-ben sze­­replő, előző két mérkőzését egyaránt megnyerő Vidux-Szegedi RSE, hiszen a listavezető Vasast fogadják Tátrai Sándor lányai.

A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű múlt héten, zárt kapuk mögött aratott sikerét követő­­en ezen a hétvégén nem lép jégre.