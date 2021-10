A motiváció adott

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal nem is eshetett másra, mint a makói Vas Károlyra, aki mesterhármast jegyzett a Tiszasziget ellen.

Háromszor is vezetett a Tiszasziget otthonában a Makó II. a megyei I. osztály legutóbbi fordulójában, mégsem tudott három ponttal távozni a Maros-parti csapat a tavalyi ezüstérmes otthonából.

– Tudtuk, hogy egy jó csapathoz utazunk, de szerettünk volna minél többet kihozni ebből a meccsből. Szerencsétlen gólokat kaptunk, bántó, hogy a nyolcvankilencedik percben engedtük ki a kezükből a meccset.

A 21 éves csatár klasszikus mesterhármast szerzett a szombati mérkőzésen.

– Az első egy előreívelt labda után született, megszereztem a védőtől a labdát, majd egy az egyben vihettem a kapusra, és végül mellette be is passzoltam. A második gólom egy kontra után esett, Horváth Előd adta be nekem a labdát, majd ismét szemben állhattam a kapussal, és nem hibáztam. A harmadiknál Kardos Ákos ívelte nekem a labdát, majd lefutottam a védőket, és a léc alá lőttem – idézte fel góljait Vas Károly.

A Makó II. az utóbbi három meccsen öt pontot szerzett, az újonc kezdi felvenni a megyeegy ritmusát.

– Rosszul kezdtük a bajnokságot, sok gólt is kaptunk, és a győzelmek is hiányoztak. A Bordány ellen ott voltak már a lehetőségek előttünk arra, hogy nyerjünk, de nem tudtunk élni ezzel, egy nyerhető meccset ad­tunk döntetlenre. Úgy érzem, ha összerázódunk, akkor az első hatban ott lehet a helyünk, és bárkivel fel tudnánk venni a versenyt, ha így állnánk hozzá a meccsekhez, mint a Tiszasziget ellen. Mindenki szeme előtt lobog az is, hogy magasabb szintre is kerülhetünk, nekem szerencsére megadatott, hogy az NB III.-as kerettel készülhettem, és kaptam pár percet a bizonyításra is – zárta Vas Károly.