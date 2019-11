A padlóról állt fel a Szeged

Nem mindennapi meccset nyert meg a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat az OB I-ben. A Tisza-parti együttes hiába volt 5-0-ás hátrányban, a végén 10-9-re nyert Tatabányán.

Tatabánya-Szegedi FVCS 9-10 (4-0, 1-3, 3-2, 1-5)

E.ON férfi vízilabda OB I, A csoport, 6. forduló, Tatabánya, 200 néző. Vezette: Homonnai, Tordai.

Tatabánya: Barabás – Garancsy 3, Katonás 1, Keresztúri 3, Kalanovics 1, Márkus, Szentesi. Csere: Kuncz, Korbán, Tóth 1, Vad. Vezetőedző: Zantleitner Tamás.

SZFVCS: Molnár – Bogdanovics 2, Kiss 1, Palotás, Boros, Farkas, Foszkolosz 3. Csere: Blank, Berki, Bicskei 1, Szedmák, Somlai 3. Vezetőedző: Szabó Zoltán.

Katasztrofálisan kezdte azt a meccset a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, amelyet szeretett volna megnyerni. A hazai környezetben szereplő Tatabánya az első negyedben víz alá nyomta az OB I újoncát, 4-0-ás vezetésre tett szert. Semmi sem sikerült, még büntetőt is rontott a vendégcsapat. Barabás minden védett, míg Molnár csak egyszer tudott hárítani. Tatabányai ötössel kezdődött a második nyolc perc, Tóth ezt is értékesítette, így tovább nőtt a különbség. A 12. percben végre Bogdanovics törte meg a szegedi gólcsendet, 5-1. A hajrában végre a görög Foszkolosz is értékesítette a helyzetét, majd a szerb Bogdanovics ismét betalált, így 5-3-ra jött vissza a Szeged. Molnár Dávid bravúrral indult a harmadik negyed, büntetőt védett a vendégkapus. Ezután a hazai gólra jött egyből szegedi válasz, majd Bicskei Attila egy gólra hozta fel a csapatát, 6-5. Lett izgalom. A hátralévő időben két emberelőnyös helyzetet értékesített a Tatabánya, így az utolsó negyed előtt ismét magabiztosan, 8-5-re vezettek. A rutinos Kiss Csaba hozta vissza a reményeket, gólja nyitotta a záró periódust, majd nem sokkal később cserével kiállították az egykori válogatott vízilabdást. Érdekes felfogásban vezették a meccset a játékvezetők, Szabó edző sokszor reklamált, de nem sokat ért. Négy perccel a vége előtt Foszkolosz, majd Somlai köszönt be, ekkor 9-8 volt az eredmény. Másfél perccel a lefújást előtt ismét Somlai villant, egyenlített a Szeged: 9-9. És még nem volt vége! Somlai 15 másodperccel vége előtt ismét betalált, Molnár még védett egyet, de ennyi volt, nyert a Szeged 10-9-re. Micsoda meccsen. Erre mondják: a végén kell vezetni! A Szeged pedig éppen a végén vezetett, és szerzett értékes három pontot.