A Paks ellen jobb arcát mutatta a Szedeák

A soproni vereséget követően három negyeden át úgy tűnt, ismét meglepetést okozhat a Naturtex-SZTE-Szedeák Pakson, ám ezúttal nem sikerült győzni az atomvárosban.

A harmadik negyed végéig vezetett a Paks otthonában a Naturtex-SZTE-Szedeák, ám az utolsó tíz perc elején támadásban megállt, amit kihasználtak Lóránt Péterék, és 60-66-ról megfordították, majd meg is nyerték a meccset. Az összkép egészen máshogy nézett ki, mint legutóbb, a Sopron ellen: ezúttal egy hazai élcsapat otthonában is sokáig tartotta magát a Szedeák, míg egy héttel korábban egy fontos mérkőzésen nem tudta azt hozni, amit szeretett volna.

– Tudtuk, hogy a Paks jobb csapat nálunk, de úgy jöttünk ide, hogy bíztunk abban, hogy képesek vagyunk a jobb játékra ahhoz képest, amit Sopronban mutattunk – kezdte a mérkőzést követően Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. – Próbáltuk lassítani a játékot, hosszú támadásokat vezetni, mert a Paks egy nagyon gyors, atletikus csapat, ez többnyire sikerült is. Mióta a csapatot irányítom, szerintem most játszottunk a legjobban, sikerült megmutatni, hogy valóban tudunk jól játszani, de az utolsó negyedre mentálisan és fizikálisan is elfáradtunk, hiszen szűk rotációval dolgozhattunk – tette hozzá a csapatot a negyedik mérkőzésén irányító szakember.

A mutatott játék biztató lehet a folytatást illetően, hiszen az alapszakasz felénél két győzelmet és tizenegy vereséget számlál a csapat, így ahhoz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe a Szedeák, mint tavaly, amikor a bennmaradásért kellett játszania, jobb második félévre lesz szüksége, hiszen az alapszakasz végeztével az addigi eredményeiket továbbviszik a csapatok – azaz minden egyes siker számíthat majd a végelszámolásnál.

– Mások a céljaink, mint a Paksnak, de nekünk nem is az ilyen meccseket kell megnyernünk, ezért sokkal jobban sajnálom a Sopron elleni mérkőzést, mert ott rosszabbul játszottunk. Ha a riválisok ellen is így teljesítünk, nem leszünk gondban – jegyezte meg Szrecsko Szekulovics.

Erre erősített rá Vágvölgyi Ákos is: sérüléséből visszatérve három triplát is szerzett, hasznosan szállt be.

– Az első három negyedet kontrollálni tudtuk, az utolsóban azonban, úgy érzem, koncentrációs és fizikális problémáink is adódtak. A Paks egy nagyon jó csapat, de közel jártunk ahhoz, hogy ennél is szorosabb meccset játszhassunk. Ha így folytatjuk, akkor biztos vagyok benne, hogy kilábalunk a gödörből – nyilatkozta a végül tizenegy ponttal záró Vágvölgyi.