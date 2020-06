A profi ökölvívó Magyar Kinga újra keményen edz

Újra keményen edz a szegedi Global Sport Event Kft. profi ökölvívója, Magyar Kinga, aki eddigi pályafutása alatt kisváltósúlyban (63,5 kg) két szervezetnél (WBL és GBU) is Európa-bajnok volt.

Szeged férfi profi ökölvívója, Kis Máté tervezi a visszatérést az amatőrök közé, hiszen vonzó a tokiói olimpia elérése. A nőknél hivatásos Európa-bajnok Magyar Kinga menedzsmentje azonban nem tervez ilyennel.

– Nem gondolkodunk visszatérni az amatőr ökölvívásba: a profi és az amatőr boksz egy sportág, de két külön szakág – nyilatkozta lapunknak Simon Zsolt, a szegedi Global Sport Event Kft. menedzsere, egyben Magyar Kinga edzője.

– Újra el­kezdtük az edzéseket, bár a koronavírus miatt rengeteg idő maradt ki, illetve meccs, sparring maradt el. És szeretnénk újra, immár negyedszer megszervezni hagyományosan a Rókusi körúti Tesco parkolójában az ökölvívógálánkat. Erre augusztus végén nyílhat reális esély. Viszont a világ minden ré­­szén a bokszolók ugyanabban a cipőben járnak, mint mi, azaz nem tudtak készülni és ellenfelet találni. Ez egy felhozó mérkőzés lenne, hiszen Kingának meg kellett volna vé­­denie a GBO szervezetnél az Európa-bajnoki címét, de ez sem jöhetett össze. Erre pedig leghamarabb novemberben Sopronban van valós lehetőség.

A lazítások után a klubélet is lassan visszatért a Global Sport Event Kft. otthonába.

– Nagy érvágás volt a bezárt időszak, de lassan visszatér minden a rendes kerékvágás­­ba. Ehhez viszont hónapok kellenek. Bár gondolkodtunk a súlycsoportváltáson, és egy kategóriával lejjebb akartuk kipróbálni magunkat, de most fontosabb, hogyan tudjuk újraépíteni a pályafutását. A sportágban senki sem lát biztosan, most kezdődnek a szervezkedések – mondta Simon Zsolt.