A rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokság halasztása még jól is elsülhet

A koronavírus miatt ebben a szezonban nem rendezik meg a világbajnokságot, így a szegedi olimpikonok számára is véget ért az idény.

Egyelőre csak az biztos, hogy a koronavírus miatt ebben a szezonban nem rendezik meg a rövid pályás gyorskorcsolya-­világbajnokságot. A tervek szerint ősszel pótolják a viadalt, de ez persze nem vigasztalja azokat, akik heteken át keményen készültek a sportág legnagyobb eseményére.

– A felesleges munka nem jó, de nem ez volt a legbosszantóbb az elmúlt hetekben, hanem a bizonytalanság – kezdte a beszélgetést Jászapáti Petra, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE) válogatott sportolója. – Két-három héten át a sötétben tapogatóztunk, arról is volt hivatalos nyilatkozat, hogy a helyszín módosítását tervezik. Az biztos jó döntés, hogy Dél-Koreában nem rendezik most meg a vb-t. Ha nem is örülünk a halasztásnak, annak igen, hogy meghozták a várva várt döntést. Jó formában éreztem magam az alapozásnál, utólag tehát már jó lett volna, ha a dordrechti világkupán is indulunk, de nem lehetett előre tudni, hogy mi történik – mondta a szegedi olimpikon.

A 21 éves rövid pályás gyors­korcsolyázónak a héten már nem kellett edzenie, így négyről hat hétre nőtt a két szezon közötti pihenőidő.

– Próbálok élni a lehetőséggel, Angliába utazom, illetve több idő jut a tanulásra az egyetemen. Német szakra járok az ELTE-n, próbálom behozni az őszi szezon okozta lemaradást, készítem a beadandó anyagokat – árulta el Jászapáti Petra.

Az SZKE vezetőedzője szerint is jó döntés született azzal, hogy nem kell Ázsiába utazni a vb-ért, de az eseményt meg lehetett volna rendezni.

– Ha hamarabb döntenek, akkor megoldható lett volna a helyszín módosítása, a hírek szerint több ország be is jelentkezett, hogy megrendezné a világbajnokságot – nyilatkozta Szabó Krisztián. – Kérdés persze, hogy mennyire engedtek volna be egyes országokból sportolókat. Voltak olyan válogatottak, amelyek gondolkodtak a visszalépésen, így pedig csonka lehetett volna a világbajnokság, a nemzetközi szervezet ettől is tartott. Jól is ki lehet ebből jönni, hiszen jövőre is abban az időpontban lesz olimpiai kvalifikációs verseny, mint amikor idén lenne a pótolt világbajnokság, így az ezzel járó felkészülést már idén lehetne gyakorolni – magyarázta a tréner.