A SZEAC és a Honvéd egykori labdarúgója, Kozma Mihály 70 éves

A SZEAC és a Budapesti Honvéd egykori klasszis labdarúgója, a tápéi Kozma Mihály szeptember 1-jén ünnepelte 70. születésnapját. Az Érden élő volt játékos beszélt a testvéreiről, a tápéi, a szegedi, a budapesti és a belgiumi pályafutásáról, a jelenről és a jövőről is.

– Milyen gyakran látható együtt a három Kozma?

– Évente két-három alkalommal megyünk haza a feleségemmel. Jövő pénteken például megint utazunk Szegedre. Fáj, hogy nincs már meg a Széchenyi-iskola, amit velünk nyitottak 1964-ben, illetve a SZEOL-pálya sorsa is bánt.

– Milyen testvérek voltak?

– Sosem veszekedtünk. Ha olyanokat csináltak volna az öcséim, ami nem tetsző, akkor sem szóltam volna rájuk.

– Ki volt a legcsibészebb hármuk közül?

– A kisebbik öcsém, Zoli. Én nagyon elfoglalt voltam a futballal. Az egyik legszebb élményem, amikor 1964-ben a tápéi iskolával megnyertük a Csongrád megyei bajnokságot. Kis iskola, kis település, hatalmas siker. Máig nem feledem. Ott ültünk együtt igazgatóval, tanárokkal, és ettük a süteményeket a földön.

– Elég rövid volt a SZEAC-os pályafutása.

– A toborzón azonnal felvettek, majd 1967-ben kerültem a felnőttekhez. Az NB I/B-ben eltelt öt, hat meccs, a csapat a középmezőnyben volt, így Debrecenben megkaptam a lehetőséget. Rögtön két gólt szereztem, majd összesen 22 gólig jutottam, a SZEAC pedig feljutott az NB I-be. Egy kis faluból eljutva az ifiválogatott csapatkapitánya voltam, az NDK-nak három gólt lőttem, majd ezek után Preiner Kálmán hívott a Honvédhoz.



– Nagy ugrás volt Budapest 1969-ben?

– Nem figyeltem semmi másra, csak a futballra. Szóltak, mentem, a beilleszkedés pedig könnyű volt, bár az önbizalmam nem volt túl nagy. Az öltözőben csupa ilyen játékos ült, de én megmaradtam annak, aki tudja, honnan indult. Olimpiai második és Eb-4. voltam 1972-ben, az utóbbi eseményen bekerültem az álomtizenegybe Beckenbauer és Gerd Müller mellé. Kétszeres bajnok, közel tíz évig csapatkapitány voltam a Honvédnál, 396 bajnokin 236 gólt lőttem, mindkét kategóriában harmadik vagyok a klub örökranglistáján.

– Akkoriban nehezen lehetett eljutni külföldre, önnek mégis sikerült.

– Volt ennek előzménye. 1975-ben elszakadt minden a térdemben, utána már nem is voltam válogatott. Örültem, hogy tudtam játszani, így meglepetés volt a genki igazolás 1982-ben. Öt külföldi volt, ebből három játszhatott, hol bekerültem a csapatba, hol nem. Decemberben mentünk Bruges-be, és a német válogatott támadó a hóesésben nem akart játszani. Megkaptam a lehetőséget, nyertünk 3:2-re, mindet én rúgtam, majd jött a Marseille-hez az aláírás két évre. De ez csak akkor lépett volna életbe, ha az orvosi vizsgálat is alátámasztja. Amikor megmutattam a műtött térdemet és Achillesemet, nem is kellett vizsgálni, így már nem vállalták a szerződtetést.

– Kerek a pályafutása?

– Elégedett vagyok. Bár az 1968-as mexikói olimpiáról lemaradtam, mert izomszakadást szenvedtem, így nincs olimpiai aranyam, ezért kisebb hiányérzetem van. Viszont a Honvédnál vezetőként nyolc és fél év alatt négy bajnoki címet és egy MNK-t nyertünk meg. A nevemhez fűződik a Kispest Honvéd FC megalapítása is. Máig sem tudom, hogyan mertem belevágni akkor a leválásba.

– Az egészség rendben van?

– Most ültették be a térdprotézist, hamarosan pedig a bokámat operálják. Ritkán jutok el meccs­­re, de arra büszke vagyok, hogy a Honvéd új létesítményében a nevemet viseli az egyik edzőpálya, illetve hogy közel 100 tápéi rászoruló nyugdíjasnak is tudtam segíteni.