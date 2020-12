A Szeged-Csanád GA a 12. helyen zárta az őszi 19 bajnokit 24 szerzett ponttal

A labdarúgó NB II. felénél, 19 forduló után 24 ponttal áll a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a 12. helyen, ehhez kellett a kazincbarcikai Grumics-gól és siker is.

Végre megint azt az arcát mu­tatta a Szeged-Csanád GA, amely a győzelemhez kellett. A labdarúgó NB II. 19. fordulójában a Kazincbarcika kellemetlen ellenfél volt, kereste a párharcokat, ám a vendégek minderre okosan reagáltak, és inkább a passzjátékkal próbálták felülmúlni az ellenfelet.

Az első félidőben ez egyértelműen igazolást nyert, hiszen az első húsz perc után abszolút a szegediek domináltak, és a 33. percben egy remek egyéni villanás után Miroszlav Grumics hatalmas gólt lőtt dropból a bal felső sarokba – ezzel a találattal pedig sikerült három pontot szerezni még úgy is, hogy a második félidőben nyomott a Kazincbarcika.

– Nagyon egységesek voltunk, örömteli, hogy nem kaptunk gólt, és Grumics parádés villanása előnyt eredményezett – mondta Dobos Barnabás, a szegediek vezetőedzője. – Eh­­hez jött még pluszban több játékos extrája védekezésben. Volt ugyanis egy olyan időszak, amikor nem tudtunk kijönni a kapunk elől, a Barcika pedig kockáztatott. Nem tudtuk ekkor megtartani a labdákat, nem mentek a támadások, pedig ha szerzünk még egy gólt, eldől a meccs.

Az őszi 19 fordulónak vége, de még két bajnoki hátravan tavaszról előrehozva. Ilyenkor lehet, ám nem biztos, hogy érdemes mérleget vonni.

– Ahogy az életben, úgy a sportban sem volt egyszerű az elmúlt időszak. Három olyan bajnokink volt, amikor nagyon kevesen voltunk betegségek, sérülések miatt, a Soroksár ellen ki sem tudtunk állni – nyilatkozta Dobos.

– A többi klubbal összehasonlítva a mi helyzetünket akár az NB I.-ben, akár az NB II.-ben, összességében jól jöttünk ki ebből az időszakból. Fizikailag sikerült jól felkészíteni a játékosokat, egy hét alatt ugyanis két idegenbeli mérkőzést megnyertünk. A védekezésünk Tóth Gábor kiesésével nem elég masszív, ő nagyon fontos kulcsjátékos, ráadásul Szilvási Péter is megsérült. Sok gólt kaptunk, ez nem jellemző a csapataimra. A helyzetkihasználásunk javult, de itt meg Kóródi esett ki, illetve voltak sérülések. Viszont tudunk a szinte semmiből gólt szerezni, erre példa Germáné a Dorog ellen, vagy most Grumicsé, ez azért plusz. És fejlődtünk a kontrákban is. Lépésről lépésre fejlődünk, de én gyorsabban szeretnék haladni.