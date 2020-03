A Szeged–csanád GA játékosai is otthon edzenek

A Magyar Labdraúgó-szövetség határozatlan időre felfüggesztette az NB-s bajnokságokat – vele párhuzamosan a megyei sorozatokat is –, így a Szeged–Csanád Grosics Akadémia játékosai is otthon, egyéni edzésterv szerint készülnek, ki tudja, meddig.

Éppen egy meccsel játszottak többet, mint kellett volna. Ez az egy bajnoki még belefért, főleg mert zárt kapuk mö­­gött rendezték meg a fordulót.

Két vélemény találkozott az NB-s labdarúgó-bajnokságok folytatásával vagy berekeszté­sével kapcsolatban. Végül a Ma­­gyar Labdarúgó-szövetség is alkalmazkodott az európai gyakorlathoz, igaz, az UEFA tag­­országai közül az utolsók között, azaz leállította a bajnokságokat. Hogy az az egy forduló, amellyel tovább tartott az idény, mennyi kárt okozhat az egészségben, nem lehet tudni.

A Szeged–Csanád Grosics Akadémia együttese, amely je­­lenleg az NB II 12. helyén áll 34 szerzett ponttal, hétfőn még edzett, majd keddtől már nem vezényel közös munkát Joao Janeiro vezetőedző.

– Természetesen alkalmazkodunk és betartjuk a kormány és a szövetség rendelkezéseit. Most még senki sem tudja, hogy mikor indulhat újra a bajnokság, így azt sem, hogy pontosan mi fog történni. A játékosoknak személyre szabott, egyéni edzéstervet készítünk, és a fejlemények tükrében alkalmazkodunk majd a helyzethez – mondta a portugál tréner.

A csapatkapitány Germán Tamás így látta a helyzetet: – Komolyan kell venni a kialakult helyzetet, és örülünk, hogy ezt belátták magasabb szinten is. Megkaptuk a személyre szabott edzésprogramot a klubtól, és természetesen továbbra is profi módon készülünk, ahogy a körülmények engedik. Azt gondolom, most mindenki otthon lesz a szerettei körében, és várjuk majd a fejleményeket, mikor tudunk újra együtt készülni. A klubtól eddig is megkaptunk minden szükséges vitamint és egyéb segítséget, így amiben tudnak, ezután is segítenek ma­­ximálisan.

Ahogy a felnőttek, úgy az utánpótlás-labdarúgók is egyéni edzésterveket kaptak a klub korosztályos edzőitől, szak­embereitől, azaz mozgásban maradnak a fiatalok – a Maradj otthon! kampány jegyében meghatározhatatlan ideig egyedül vagy a szülőkkel.

A klub létesítménye, a Szent Gellért Fórum természetesen zárva tart szintén határozatlan ideig.