A Szeged-Csanád GA labdarúgócsapata az NB II.-es nyitányra készül

A vasárnap 19 órakor Békéscsabán kezdődő NB II.-es idényre készülő Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgói már az első bajnokira gondolva edzettek tegnap a Szent Gellért Fórumban.

Narancs és kék megkülönböztető trikó, illetve a közös edzésszerelés, a sötétkék mez. Ebben a három színben játszott jó hangulatú, pörgős, egyérintős futballt faljátékosokat bevonva kis területen a tegnap délelőtti edzésen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata. A vezetőedző, Dragan Vukmir először a hűtőládán ülve nézte és kommentálta a látottakat, majd ő is beszállt mint faljátékos. Jó volt látni, hogy a friss mezőnyigazolások, Daru Bence, Kovács Milán, Temesvári Attila és Farkas Aurél ott voltak az edzőpályán, egyedül a kisebb sérüléssel bajlódó Vári Barnabás nem játszott, de az edzést megelőző fotózáson ő is részt vett.A szűk pálya miatt gyorsan érkeztek a két csapat általi lövések – a harmadik együttes külön kapura dolgozott, amíg a másik kettő játszott –, és bizony volt feladata bőven a három kapusnak. Bárki is áll vasárnap a kezdőben a gólvonal előtt, nyugodtak lehetünk: a Molnár F. Tamás–Takács János–Ásványi Balázs trió rendben van, és erről többek között a kapusedző, Bagdi Ferenc gondoskodott a felkészülés alatt.

A három kapusból Molnár F. az új, igaz, ő már volt a klub labdarúgója.

– Ízig-vérig Csongrád-Csanád megyei labdarúgóként, aki itt is él és futballozik, nyugodtan mondhatom, hogy hazatértem. A csapatnál eltöltött első időszakban is jó helyen voltunk Gyulán akadémiai körülmények között, de ez a szegedi, nyolcezres létesítmény egészen más, hiszen ide nézők is jönnek, akik jó hangulatot tudnak teremteni. A mostani nyári munka benne van a pályafutásom top három felkészülésében, keményen dolgoztunk, az biztos. Hárman harcolunk a kezdő helyért, és jó kis közösséget alkotunk. Én vagyok a legrutinosabb közülünk, ám szerencsére sikerült a két társamhoz fiatalodnom. Bárki jut is szerephez vasárnap, magabiztos kapus áll majd a védelem mögött. Mit várok Békéscsabán? Sem a Szeged, sem én a Szolnokkal nem tudtunk nyerni az előző bajnokságban a békésiek ellen. Szegedi szempontból a szezon legnagyobb rangadója jön rögtön az első fordulóban, éppen itt az ideje a sikernek!