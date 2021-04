A Szeged-Csanád GA nyerhetett volna Pécsen, de az iksznek is örülni kell – Fotók

Értékes ponttal térhetett haza Pécsről a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely az utóbbi időszakban már igen markáns képet mutat minden ellenféllel szemben a labdarúgó NB II.-ben.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

Amit néhány hónappal ezelőtt még csak reméltünk, az mára valóság: a labdarúgó NB II.-ben az élmezőny csapatai ellen is képes jó és masszív játékot bemutatni a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Ezt láthattuk a Vasas ellen, majd Ajkán, legutóbb pedig a Pécs otthonában. Az igaz, hogy a mecsekaljai gárda aktívabb volt az első félidőben, de a Szegednek is akadtak remek kontrái, például Kóródi kétszer is helyzetet alakíthatott ki a jobb oldalon.

A 40. percben Rácz László kiállítása – éppen Kóródival szemben szabálytalankodott utolsó emberként – nyilván átírta az addigi forgatókönyvet, hiszen onnantól a Szegednek már bőven volt esélye a három pont megszerzésére.

A második félidőben pontosan így is alakult a találkozó, egészen addig, míg a szegedi klub egykori játékosa, Geiger Norbert a semmiből szerzett egy amúgy nagyon szép gólt. Csak azt nehéz volt megérteni, miért kellett szilánkosra rúgni a sarokzászlót a gólörömben… Ezek után még fontosabb lett volna a vendéggól, amely nem is késett.

A 77. percben mintaszerű volt, ahogy a volt pécsi Mohl Dávid elindította Varga Szabolcsot, a szélső pedig az ötös környékére lőtte be a labdát, amelyre a röviden Haruna érkezett.

Tegyük hozzá, az előző meccsen, a Kaposvár elleni 2-0 alkalmával is Varga Sz. volt a feladó, Haruna pedig az érkező, másrészt pedig mindent elmond a szegedi lelkesedésről, hogy ha netán Haruna nem lövi be a labdát a pécsi kapuba, öt méterről mögötte Grumics is becsúszva érkezett.

Értékes ez a pont még akkor is, ha tudjuk, hogy több mint egy félidőt emberelőnyben futballozott a Szeged. És még lényegesebb, hogy a hátralévő öt meccsen még ott van az előrelépés lehetősége Dragan Vukmir együttesének. Az ötből három olyan ellenfél lesz (Soroksár, Nyíregyháza, Győr), amely csapat a szegediek előtt áll, a Dorog azonos pontszámmal található a Szegeddel, a Kazincbarcika pedig a kieső helyek egyikén áll – mire az utolsó fordulóban a Szent Gellért Fórumba jön, addigra minden bizonnyal eldől a sorsa is. Így járt a Debreceni EAC, amelyről már nyugodtan kijelenthető, az idény végén búcsúzik az NB II.-től.

Végül álljon itt a szegedi vezetőedző, Dragan Vukmir meccs utáni, pécsi nyilatkozata, amelyben minden benne van a mérkőzésen látottak alapján: – Nagy küzdelem folyt a pályán, három pontért jöttünk: a kiállítás után volt is rá esélyünk, de a támadójátékunkban akadtak hiányosságok.

A bajnokság állása