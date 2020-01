A szegedi Bíró Hanna zászlóvivő volt az ifjúsági olimpián

Tegnap este Bíró Hanna vitte a magyar zászlót a téli ifjúsági olimpia megnyitóján. A Torná­dó Team Szeged tehetsége hazánk legjobb női gyorskorcsolyázójaként harcolta ki a részvételt az ötkarikás játékokon. Edzője, Garzó Réka szerint is megérte keményen dolgozni az álomért.

Nem akármilyen megtiszteltetés érte tegnap este Bíró Hannát, hiszen a Tornádó Team Szeged versenyzője a curlinges Szarvas Kristóffal együtt vihette a magyar zászlót a téli ifjúsági olimpia megnyitóján. Az eseményt a svájci Lausanne-­ban rendezik, és ja­­nuár 22-éig tart.

Ez a gesztus is jelzi, milyen fontos versenyzőről van szó, fiatal kora ellenére a 16 éves sportolót máris hazánk legjobb gyorskorcsolyázójaként jegyzik.

– Amióta együtt dolgozom vele, egyre jobban érzem, mi­­lyen komoly tehetségről van szó. Ő az a típusú sportoló, akiért megéri rengeteg áldozatot hozni! – hangsúyozta Bíró edzője, Garzó Erika. – Kockáztattunk is kicsit, hiszen éreztük, hogy esélye van kijutni az olimpiára, így hat hetet Ausztriában töltöttünk, majd a két ünnep között is ott edzőtáboroztunk. Norvégiában és Hollandiában voltak kvalifikációs versenyek, és a hajrában már érezhető volt Bíró Hannán, hogy megterhelő számára ez az időszak. De megérte, hiszen meg is lett a kemény munka eredménye. Elsőre úgy tűnt, hogy első számú tartalék lesz, de az idők és a kvóták összegzése után, két héttel ezelőtt megtudtuk, hogy ott lehet az ötkarikás játékokon – számolt be az elmúlt hónapok munkájáról a tréner.

Bíró Hannának már 2018-ban megvolt a világkupaszintideje, így komoly versenyeken indulhatott. Görkorcsolyázó­ként is remekel, így néha a ke­reket és a pengét egymás után váltogatja az eszköztárában. Nyári sportágában junior Európa-bajnoki negyedik hellyel is rendelkezik.

– A kvalifikációs versenyek végére fejben nagyon összekapta magát, és 1500 méteren remek időket ment, de emellett 500 méteren is bizonyíthat az olimpián, majd összesítik a két távon elért eredményeket – árulta el Garzó. – Reális célkitűzés egy erős középmezőnyös helyezés lehet, hiszen nála két évvel idősebbek is indulnak. Ha a legjobb harminc közé ke­­rül, már elégedettek lehetünk, bár azért is nehéz jósolni, mert Hanna napról napra sokat fejlődik – jegyezte meg az edző.