A szegedi bokszoló, Kis Máté a 18. profi mérkőzésén a 16. sikerét érte el

A Felix Pomotion International a salgótarjáni városi sportcsarnokban rendezte az őszi versenyszezon második televíziós bokszgáláját, amelyen a Szeged BC versenyzője, Kis Máté 18. mérkőzésén a 16. sikerét aratta.

Nagyon látványos mérkőzést hozott a salgótarjáni gálán a szegedi kedvenc Kis Máté (az új statisztikája immár: 16 győzelem, 0 vereség, 2 döntetlen) és a cseh Karel Horejsek nyolcmenetes párharca. A felek végigakciózták a mérkőzést, ám a szegedi a menetek többségében többet talált, sőt a hatodik felvonás elején padlóztatta is a riválisát. A meccs után nem volt kérdéses, kinek a kezét emelik fel: Kis Máté egyhangú pontozással (78:73, 77:74, 79:72) diadalmaskodott.

– Volt vér, verejték, de a kemény mérkőzés végén győztem – nyilatkozta Kis Máté. – A pontozás egyhangúnak tűnik, de nem volt teljesen az, hiszen neki és nekem is voltak találataim. Minden azon múlt, mennyire tartottam be edzőim, Gál László és Merész Ferenc utasításait. Ezen dőlt el a meccs, és mivel nagyon sok tekintetben hallgattam rájuk, ezért nyertem. Azt tudtuk, hogy a cseh erősebb és ugyanolyan stílusú is, mint én, azaz jön, nyomul előre. Ezért váltottam át a kontrabunyóra, amit sikeresen alkalmaztam. Ez is ­bizonyítja, hogy tudunk váltani, ha az ellenfél úgy kívánja. Nem a kedvenc stílusom, de jó visszaigazolás, hogy ha a győzelem a cél, akkor meg tudom csinálni. Felszakadt a szemöldököm, ­ voltak fejelések, erősebb ütések, de én is adtam hasonló maradandó emlékeket neki. Egyre közelebb jutunk a világ elitjéhez, sőt lassan ott vagyunk, de a világbajnoki címmérkőzés nem csak rajtunk múlik. Ehhez az is kell, hogy az éppen aktuá­lis világelső felfigyeljen rám. Így a pontos időpont még nem tudható, ám várjuk nagyon. 26 esztendős vagyok, semmivel nem vagyok elkésve, és az évi három, négy mérkőzést bírom fizikálisan is.

A hazaút sem volt eseménytelen: a Kis Mátéval Salgótarjánból elinduló busz az autópálya melletti benzinkúton például a Hungária Csókkirály című számára kisebbfajta tánckoreográfiát mutatott be.

– A győzelem után érthetően jó volt a hangulat, az ünneplés közben álltunk meg az M0-s mellett a pihenőben. A zene tovább szólt, ahogy az egész úton, és a lábainkat kinyújtva is folytattuk a bulit a kúton – mondta a civilben rendőr Kis Máté.