A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat hétfő óta már vízben tréningezik

Úszóedzésekkel törte meg az otthoni tréningek nyugalmát a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, amely a következő szezonra június 29-én kezdi el a felkészülést teljes kerettel. Új nevek még nincsenek, de az már biztos, hogy öten érkeznek és heten távoznak.

Játékosként BEK-győztes volt 1994-ben, napjainkban pedig a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat vezetőedzője Szabó Zoltán, aki a mai napig aktívan kiveszi olykor a részét a tréningekből, pláne a jelen időszakban, amikor kizárólag úszóedzésekkel végeznek a játékosok ráhangolódó mozgásokat két és fél hónap szárazföldi tornát követően.

– Kiéhezett állapotban tértek vissza a játékosok és én is az uszodába hétfő délután – árulta el kérdésünkre Szabó Zoltán. – Aki ismeri a vízilabdás társadalmat, az tudja, hogy ez egy speciális társadalmi ré­­teg, a maga humorával, ugratásaival, így a munka és a vízi edzések mellett az egész közeg hiányzott már nagyon a játékosoknak és nekem is. Ami a létszámot illeti, még eléggé foghíjasak vagyunk, jelenleg azok készülnek velünk, akik maradnak a következő szezonban is Szegeden, valamint folyamatosan csatlakoznak hozzánk az új játékosaink, akik öten lesznek. Róluk azonban még bővebben nem beszélnék, amíg mindenki nem rendelkezik aláírt szerző­déssel, de rövid időn belül le­­hull a lepel – folytatta, majd hozzátette, hogy öt új játékos érkezik, míg heten távoznak a csapatból.

A Magyar Vízilabda Szövetség május 11-én törölte a 2019–2020-as szezont, nem hirdetett kiesőt és bajnokot. A szegediek eredetileg az alsóházban folytatták volna a rájátszást, így viszont készülhetnek a nyár végi szezonkezdetre, amely va­­lószínűleg július végén a magyar kupa küzdelmeivel in­dul.

– Elkezdtük, vagyis inkább folytattuk a munkát, hiszen az eredeti forgatókönyv szerint napjainkban zárulna az idény. Az első héten csak úszunk, semmilyen megerőltető dolgot nem csinálunk, nagy adagot sem kell senkinek úszni. Most a fokozatos visszatérésen van a hangsúly – jegyezte meg a tréner, aki ebben az időszakban mindennap egyórás tréningeket vezényel a szegedi pólósoknak az újszegedi sportuszodában.

A másik megyei OB I-es férfi vízilabdacsapat, a Metalcom Szentes is hamarosan munkához lát, a Kurca-partiak június 2-án edzenek először együtt, immár az új játékosaikkal ki­­egészülve.