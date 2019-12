A szegedi Oláh Bence először döntőzött az elitben – mindjárt érmet is szerzett

Az MTK szegedi nevelésű rövidpályás gyorskorcsolyázója, Oláh Bence élete első világkupa A-döntőjében szerepelt a legrangosabb versenysorozat sanghaji állomásán. Krueger Cole és az olimpiai bajnok fivérek, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor társaságában ezüstérmes lett.

Korábban megírtuk, hogy Oláh Bence számára mennyire fontosak az orvosi tanulmányai, az MTK szegedi nevelésű rövidpályás gyorskorcsolyázója eddig az egyetemre koncentrált. A diploma már megvan, a 2018-as olimpiai bajnok férfiváltó tartalék tagja nyáron orvosként végzett. Úgy döntött, folytatja sportolói pályafutását, de a vizsgák miatti kihagyás után az ob is azt igazolta: ennek a szezonnak arról kell szólnia, hogy újra felépítse magát, így az edzések lesznek fókuszban, néhány meghívásos nemzetközi versennyel fűszerezve a programot. A legrangosabb versenysorozat, a világkupa egészen más tészta.

– A vk-szereplés nem került szóba, nem is számítottam rá, hogy idén lesz erre alkalmam, hiszen a keretünk is nagyobb lett – kezdte a beszélgetést Oláh Bence. – Sérülések és betegségek miatt végül a nagojai, majd a sanghaji világkupa utazó keretébe is bekerültem, utóbbi állomáson a váltó mindhárom futamában versenyezhettem, és életem első A-döntőjében is. Ennek a debütálásnak nagyon örültem – mondta a 27 éves sportoló.

Bedobták tehát a mély vízbe, nem akármilyen eredménye lett: Krueger Cole és az olimpiai bajnok fivérek, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor társaságában ezüstérmes lett a kínai döntőben, csak az oroszok előztek meg a magyarokat.

– Mindegyik futam más okból volt izgalmas számomra – indította élménybeszámolóját. – A negyeddöntő volt a leggyorsabb futam, akkor voltam leginkább lámpalázas, mert nem voltam biztos benne, hogy bírom-e erővel ezt a tempót. Miután vége lett a versenynek, úgy éreztem, még maradt is bennem erő, ezzel megjött az önbizalmam is, ami fontos lökés. Az elődöntő lassabb volt, inkább mentálisan jelentett kihívást, hiszen tudtam, az A-döntőbe jutás a tét, így nem fér bele hiba. Nagyon kellett koncentrálnom, de nem váltam görcsössé a tét miatt, végig a cél lebegett a szemem előtt. A fináléra állt össze legjobban a mozgásom, így jól sikerült, de a videóelemzés során több hibámat is észrevettem. Ezeken javítani kell, de azt nyugodtan mondhatom, hogy az előzményeket tekintve elégedett lehetek magammal, és az edzőktől is pozitív visszajelzést kaptam. Ez az ezüstérem most a szívemhez legközelebb álló medál – árulta el Oláh Bence, aki a januári, debreceni rendezésű Európa-bajnokságra készül a nemzeti csapattal.