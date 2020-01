A szegedi profi ökölvívó, Kis Máté elégedett volt a 2019-es fejlődéssel

A három 2019-es magyarországi győzelem után idén már inkább külföldön szerepelhet a Szeged BC profi ökölvívója, Kis Máté (26), aki elégedett a tavalyi tapasztalatokkal és fejlődéssel.

Három meccs, három győzelem, sorrendben Hussein Itaba (tanzániai), Geard Ajetovics (szerb) és Karel Horejsek (cseh) ellen Budakalászon, Várpalotán és Salgótarjánban.

A hibátlan mérleget elégedetten értékelte Kis Máté, a Szeged BC profi ökölvívója, Gál László tanítványa, aki 18 hivatásos mérkőzést tudott le vereség nélkül, mindössze két döntetlennel, és a legutóbbi, salgótarjáni siker volt profi pályafutásában a tizenhatodik győzelme.

– Minden mérkőzésre volt elég időm felkészülni, mindhárom külföldi ellenfél jó mérleggel rendelkezett, így új dolgokat is meg kellett tanulnom, hogy le tudjam győzni őket – nyilatkozta Kis Máté. – Ilyen volt például az utolsó mérkőzés, amelyen sokat kellett hátrafelé bokszolnom. Stílusváltás volt: nem én mentem előre, hanem jött rám a hozzám hasonlóan rakkolós, erőszakos cseh, hiszen fizikálisan erősebb volt. Rám tudta kényszeríteni az akaratát, de van olyan, hogy nem én vagyok az erősebb. Alkalmazkodtunk, és megcsináltuk ezt a fajta bunyót is, amellyel sikerrel vettük ezt az akadályt is. Előtte olyan riválist kaptam, aki megjárta az olimpiát is. A szerbek kiválósága és a legelső tavalyi rivális is minőségi ellenfél volt, a legyőzéséhez minőségi boksz, a felkészüléshez pedig sok idő kellett. Nem gondolom, hogy kevés meccs volt, inkább éppen elég.

A 2020-as esztendő új távlatokat nyit Kis Máté pályafutásában.

– Kitágítjuk a fellépési helyszíneket, és idén inkább külföldön vesszük fel a kesztyűt – mondta a 26 éves ökölvívó. – Ez abszolút újdonság lesz a nagyobb célok elérése érdekében, illetve szeretnénk megmutatni magunkat a nemzetközi mezőnyben is. Az első mérkőzés talán már márciusban összejöhet, de több részletet egyelőre nem tudok.

Kis Mátét mindig népes szegedi szurkolótábor kíséri el, bárhol legyen is a mérkőzés Magyarországon. Nagy kérdés, hogy vajon Szeged mikor kerülhet szóba mint helyszín?

– Ez nekem is fontos szempont, és nagyon szeretnék én is itthon bokszolni. Sok helyre elkísértek a drukkereim, és azt minimum megérdemelnék már, hogy előttük is bokszolhassak. De ez nem rajtam, hanem a promótereken, a szervezésen múlik. Ami biztosnak tűnik, hogy idén minden bizonnyal még nem lesz szegedi összecsapásom – nyilatkozta Kis Máté. – A nemzetközi nyitás a terve a promóteremnek, Rácz Félixnek is, és ez akár jó is lehet, bár külföldön kevesebb az esélyem a győzelemre. Ám harcolni megyünk az edzőimmel, és megtanulhatjuk az idegenbeli bíráskodáshoz alkalmazkodást, a nem hazai pálya légkörét is.