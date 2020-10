A szünet után nyerte meg a Szedeák Kaposváron

Az első félidőben ugyan akadozott a Naturtex-SZTE-Szedeák játéka, de Govensék több mint tízpontos hátrányból fordítottak, és nyertek Kaposváron.

Nehezen lendült játékba a Szedeák a Kaposvár otthonában: támadásban pontatlanul kezdett Szrecsko Szekulovics együttese, amelyből az első negyed során csak hárman szereztek kosarat. Volt, hogy öt ponttal is vezetett a Kaposvár, ehhez képest a negyed végére sikerült kozmetikázni, és csak egy pont volt a hazai előny. Ugyanúgy kezdődött a második negyed, ahogy az első, két kaposvári és egy szegedi gól után után azonban jött Rivers és Curry hármasa, amivel már 9 ponttal vezetett a Kaposvár. A korábbi szegedi irányító, Curry vezérletével tíz pont fölé is tornázta a különbséget a hazai csapat, a tavaly még a Szedeákban játszó amerikai egymaga 15 pontot szerzett, szegedi oldalról pedig továbbra is sok volt a pontatlanság támadásban – jól jelezte ezt a kilenc eladott labda is a félidőre, tízpontos hátrányt kellett ledolgoznia a Szedeáknak.

Gyorsan megfelezte a különbséget a szünet után a Szedeák, csakhogy eltelt a negyed fele, de öt pontnál közelebb nem tudott lépni a szegedi csapat. Lepattanózásban nagyot javult a Szedeák, Dickey sorra szedte le a labdákat, majd jött Dzeletovics hármasa, amivel szűk három perccel a negyed vége előtt két pontra, 42–40-re jött fel a Szedeák. Kerpel-Fronius Balázs két büntetőjével egyenlített a Szedeák, majd Zach Browné volt az utolsó szó a negyedik tíz perc előtt: 44–44-ről várhatták mindezt a csapatok.

Brown büntetőivel először vezetett a meccsen a Szedeák, amely védekezésben is összekapta magát – Govens hármasa után pedig már hat ponttal vezetett, az honosított válogatott kosarasnak sem ment igazán, de ez a tripla nagyon jól jött, 50–44. Támadásban teljesen lefagyott a Kaposvár, amely hét percen keresztül csak egy kosarat szerzett, Dzeletovics triplája, majd Dickey ziccere után már 13 ponttal, 59–46-ra vezetett a Szedeák, két és fél perccel a vége előtt kért időt a Kaposvár.

Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Szedeák, amely nem játszott ugyan jól, de így is nyerni tudott idegenben, és megszerezte harmadik győzelmét a bajnokságban.

Kaposvár–Szedeák 51–64 (16–15, 21–12, 7–17, 7–20)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 600 néző. Vezette: Cziffra Cs., Minár L., Nagy V.

Kaposvár: Curry 19/9, Krnjajski 4, Rivers 12/6, Hendlein 4, Jukic 9. Csere: Hock, Miliszavljevics 3/3, Sinovec, Baki, Révész. Vezetőedző: Fekete Ádám.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel-Fronius G. 6, Govens 6/3, Brown 8/3, Dzeletovics 22/12, Dickey 12. Csere: Keller 7/3, Mayer, Kerpel-Fronius B. 3, Olasz. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.