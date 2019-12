A tabella élére ugrott a Vidux-Szegedi RSE, kifizetődött a Kosársuli kemény munkája

Csongrád megye második, harmadik vonala.

Megéri keményen dolgozni



Vásárhelyi Kosársuli (11.)–Tiszaújváros (13.) 86-83 (21-29, 31-25, 12-16, 22-3)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 14. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Gál, Radnóti, Reisz.

ásárhelyi Kosársuli: Molnár 12,bKelemen 13/9, VARGA Á. 12/6, Bálint 2, Hargitai 8. Csere: Pavlovics 7, Varga Z. 13/6, Rostás 8, PERÁK 11, Balogh. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Gyengén kezdtük a rangadót, ami az egész első fél­időnkön végig kísértett. A harmadik negyed elején tíz ponttal lépett meg a jól játszó ellenfelünk, mélyponton voltunk. A záró negyedet extrán indítottuk, és egy végletekig kiélezett végjátékból mi jöttünk ki jobban. Ki szeretném emelni a vásárhelyi utánpótláskorú játékosaink fergeteges szurkolását, óriási erőket mozgósított az bennünk! Ezekért az élményekért éri meg minden nap keményen dolgozni!

A próbálkozás kevés

Kiss Lenke Kosársuli (12.)–Szegedi KE (13.) 70-50 (27-12, 22-11, 5-3, 16-24)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 10. forduló. Vezette: Németh.

Szegedi KE: Ódry K. 13/6, Pásztor L. 7 , Perényi L. 13/3, Váradi N. 6, Finsztál Zs. 6. Csere: Nyilas E. 3/3, Vér V. 2, Pálfi N., Szélpál P. , Tóth G., Horváth G. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Nagyon csalódott vagyok. Egyetlen jó negyeddel nem lehet meccset nyerni. Amit kértem, abból semmit sem valósítottunk meg. Fegyelmezetlenül, akarat nélkül és dekoncentráltan játszottunk, mi sem mutatja ezt jobban, mint a huszonegy kihagyott büntetőnk. A próbálkozás önmagában kevés. Gratulálok az ellenfelünknek, a Kiss Lenke Kosársuli sokkal jobban akarta az első győzelmét megszerezni, mint mi. Reméljük, a következő évben több sikerünk lesz. Minden szurkolónknak békés boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok a csapat nevében!

Felülmúlták a várakozásokat

HVSC (4.)–Oázis SC (7.) 7-5 (2-0, 3-0, 0-2, 2-3)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Tóth, Piti.

HVSC: UJHÁZI – Németh, Józsa, KATONA 3, Palotás, Barna 1, BOCSKAY 1. Csere: Kürtösi, Rácz, Werner 1, VÍGH 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Nagyon jól kezdtünk. Láthatóan sokat fejlődtünk az odavágó óta, ami alapján készültünk is a védekezésre, és remekül meg is valósítottuk, emberhátrányban kiemelkedően jól. A harmadik negyedre tompább lett a támdójátékunk, de mielőtt baj lett volna, újra rá tudtunk kapcsolni. Várakozáson felüli eredménnyel zártuk az évet, reménykedünk a hasonló folytatásban.

A tabella élére ugrottak

Vidux-Szegedi RSE (1.)–Palota RSC (5.) 3:0 (22, 22, 14)

Női röplabda NB II, Kelet, A csoport, 1. forduló.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök L., Németh, Nagy M., Kertai, Nagy K., Farkas, Ádám (libero), Pálvölgyi (libero), Fürdök, Hűse, Hámori, Sipka. Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Csak a szokásos forgatókönyvet láthattuk, vagyis az első két szett kemény, szenvedős volt, de behúztuk, ami újfent mutatja a csapatunk erejét. Mindig felállunk a nehéz helyzetekből, ami bizonyítja, hogy simábban is tudnánk nyerni, csak valahogy nem jön össze. Az első szettben ötpontos hátrányunk is volt, de fordítottunk, amiért ismét dicséret illeti a lányokat. A második szorosabban alakult, de a végén újra helyén volt a szívünk. A harmadik szettre már talán felőröltük az ellenfelet, ekkor már riválisunk nem tudott komoly erőket mozgósítani A mai győzelmünkkel elsőszámú üldözőnket, a Palotát leszakítottuk, így nyugodtan várhatjuk a folytatást. Bármilyen szorosak is legyenek ezután a szettjeink, később is tudom majd, hogy a lányok meg tudják csinálni. A bizalom megvan. Sokszor nagyon el kell találni, hogy milyen cserével a legjobb belenyúlni a meccs­be, de eddig mindig sikerült, hiszen mindenki hozzá tudott tenni a játékhoz, ettől is vagyunk erős csapat – mondta el Tátrai Sándor.