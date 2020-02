A tavalyi döntős érkezik

A magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatti szünet előtti utolsó mérkőzését játssza pénteken este a több sebből vérző Naturtex-SZTE-Szedeák, amelynek nem lesz könnyű dolga a Körmend ellen.

Roppant nehéz helyzetbe ke­rült a Naturtex-SZTE-Szedeák szerdára. Azzal, hogy Cameron Naylor nem jelent meg több edzésen sem, a klub nem tehetett mást, mint hogy felbontja a nemrég érkezett amerikai légiós szerződését – csakhogy kénytelen három légióssal felállni az előző szezon döntőse, az Egis Körmend ellen a ma 18 órakor kezdődő mérkőzésen.

Ha ez nem lenne elég, Vág­­völgyi Ákos térdsérülést szenvedett, és úgy tűnik, ma vállalni tudja a játékot, de nem teljesen egészséges, Kerpel-Fronius Gáspár és Wirth Ádám játékára viszont nincs esély ma este. Mindezek tükrében nem volt meglepő, hogy Mike János is újra edzésbe állt: Ante Krapic viccesen meg is jegyezte az egyik tréningen, hogy Janó remek formában van, és nem is látszik rajta az, hogy nyáron felhagyott a játékkal. Mindenesetre rá is szükség lesz a Körmend ellen, hiszen legutóbb Morris Curry végigjátszotta a jászberényi mérkőzést: márpedig ahhoz, hogy a remek játékerőt képviselő vasi csapat ellen legyen esélye Szrecsko Szekulovics csapatának, szükség lesz a friss fejre és lábakra a találkozó hajrájában.

Ott volt viszont a társakkal már Kovács Ádám: a Veszprémtől a Szedeákhoz visszatérő kosaras elmondta, jó érzésekkel lépett be újra a szegedi öltözőbe, és roppant nehéz meccsre számít ma este, hiszen a bajnokság egyik legjobb csapatával szemben még teljes kerettel sem a Tisza-partiak számítanának esélyesnek.

A Körmend egyébként bi­­zonyára fáradtan érkezik az újszegedi sportcsarnokba, hi­­szen szerdán még nemzetközi mérkőzést játszott: a holland Zwolle ellen 87–80-ra nyertek Ferencz Csabáék, csakhogy a FIBA Europe Cup sorozat utolsó csoportkörében lejátszott mérkőzésen már nem juthatott to­­vább a Körmend, amely így győzelemmel búcsúzott az európai kupaporondtól. A meccshez hozzátartozik, hogy a Körmend legponterősebb játékosa, Jordon Varnado (át­­lagban 16.33 pont az idei bajnokságban) egy rossz földreérkezés után csuklósérülést szenvedett.

A drukkereket akcióval várja a szegedi klub, amelynek értelmében egy megvásárolt jeggyel két szurkoló is beléphet a mérkőzésre, azaz egy jegy áráért két drukker válthat jegyet a ma esti mérkőzésre.