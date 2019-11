A tekecsapat Bajnokok Ligájában 5:3-ra nyert Karsaiék a Beograd ellen

Előnyben utazhat a visszavágóra a Szegedi TE férfi tekecsapata, miután a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén hazai pályán 5:3-ra legyőzte a szerb KK Beograd együttesét.

Egy két mérkőzésből álló párharcban örök igazság, hogy nem elsősorban az első meccsen kell kiharcolni a továbbjutást – ez voltaképpen még csak a párharc első félideje. Ha ezt vesszük, akkor a Szegedi TE előnyben van a mérkőzés felénél, hiszen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén 5:3-ra legyőzte a szerb KK Beograd együttesét.

Azt előzetesen is tudni lehetett, hogy nem lesz egyszerű ellenfél a Beograd, hiszen akadnak kiváló játékosai. Az első sorban például Goran Osztojics kapott szerepet, aki le is győzte Loncsárevity Adriánt, viszont Kiss Norbert hozta az elmúlt hetek kiváló formáját, és simán nyert (670 fa, 4:0). A második sorban Brancsek János az első szettet két fával elvesztette, ám innen fordítva ő is biztosan hozta a csapatpontot, miközben Danóczy Richárd igazán csak az utolsó szettben tudott jól teljesíteni, viszont a produkciója legalább felfelé ívelt (129, 141, 142, 155).

Az utolsó sorban még sok minden történhetett volna, hiszen 2:2-re álltak a felek, a faelőny viszont a Szegednél volt több mint száz fával. A harmadik szakaszban aztán pályára lépett a régóta sérült Szél Tibor, aki 0:2-ről kiegyenlített, és az utolsó szettben szépen lassan dolgozta le a hátrányát Milos Simijonovics ellen. Végül kikapott, de mivel Karsai László is egyértelmű sikert aratott, így a Szegedi TE 5:3-ra megnyerte az első felvonást.

A visszavágót december 7-én 15 órától rendezik a szerb fővárosban.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első összecsapásai közül a Zalaegerszeg 7:1-re győzött a romániai Cluj vendégeként, míg a Répcelak Horátországban a Zapresic otthonában kapott ki 8:0-ra.

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: Szegedi TE-KK Beograd 5:3 (3644:3511). A párok: Loncsárevity A.-G. Osztojics 0:1 (1:3, 581:606), Kiss N.-S. Zsivkovics 1:0 (4:0, 670:583), Brancsek J.-N. Sakics 1:0 (3:1, 630:577), Danóczy R.-B. Klicsarics 0:1 (1:3, 567:578), Szél T.-M. Simijonovics 0:1 (2:2, 579:610), Karsai L.-M. Sakics 1:0 (4:0, 617:557).