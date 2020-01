A váltás mellett döntöttek a Szentesi Kinizsinél

Új edző irányítja a megyei I. osztály tavaszi idényében a Szentesi Kinizsi csapatát: az eddigi tréner, Némethy László helyét az U19-es csapatot irányító Bozóki Zoltán veszi át, de a felnőtt csapatot vezető szakember sem távolodik el a klubtól.

Hat pontot szerezve az utolsó előtti helyen áll a Szentesi Kinizsi a megyei I. osztály féltávjánál: a csapat két győzelem mellett tíz alkalommal is vereséget szenvedett, az ősszel történtek pedig nem múltak el nyomtalanul a Kurca-partiak életében. A szeptember 8-i, Röszke elleni meccset követően ugyanis zsinórban nyolc alkalommal is pont nélkül hagyta el a pályát a Szentes, amely így visszazuhant a tabellán is. Az új év edzőváltást hozott a szentesiek életében, a tavaszi idényben ugyanis már nem Némethy László irányítja majd a csapatot, helyét a klub U19-es csapatától érkező Bozóki Zoltán veszi át. A csapatot az ősszel irányító szakember sem távolodik a klubtól, hiszen a folytatásban ő irányítja majd az ifjúsági csapatot.

– Én éreztem úgy, hogy váltásra lenne szükség, hiszen a félszezon során elég rosszul szerepelt a csapat, sajnos volt pár súlyos vereségünk is – kezdte Némethy László. – Úgy láttam, frissítésre van szükség ahhoz, hogy elmozduljunk erről a pontról. A vezetőséggel együtt a Szentesi Kinizsi érdekét nézzük, szeretnénk kijönni ebből a hullámvölgyből. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerül is, mindenben segítem Bozóki Zoltán munkáját is. Szeretném, ha a játékosok is teljesen tiszta fejjel, maximális hozzáállással bebizonyítanák, hogy képesek a jobb teljesítményre – mondta Némethy László.

– Bízom benne, hogy megfelelő szinten tudom ellátni a feladatot, előrébb szeretnénk lépni eredményességben és játékban is. Jó néhány éve vagyok szentesi kötelékben, bízom abban, hogy azok a srácok, akikkel évekkel ezelőtt már dolgoztam együtt, beleállnak a munkába és elfogadják az elveimet, ak­­kor pedig eredményesebbek lehetünk tavasszal – mondta a váltás kapcsán a szentesiek új trénere, Bozóki Zoltán.