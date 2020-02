A vb halasztásával sem csökkent Márton Anita motivációja

Kellemetlen helyzetbe került Márton Anita, hiszen a szegedi súlylökő címvédőként indulhatott volna a márciusi fedett pályás atlétikai világbajnokságon, ám a kínai vb-t egy évvel elhalasztották a koronavírus miatt. Az olimpiai bronzérmes sportoló motivációja nem változott, de a hosszabb őszi pihenő felesleges elmaradása számára sem esik jól.

Tavaly a dohai világbajnokság miatt elnyúlt a nemzetközi atlétikai szezon, így a legnagyobb klasszisok, köztük Márton Anita is jóval rövidebb pihenőt kapott, hiszen novemberben el kellett kezdeni a felkészülést a fedett pályás vb-re. Feleslegesen, ugyanis a koronavírus terjedése miatt egy évvel elhalasztották a kínai eseményt, amelynek helyszíne csak mintegy 530 kilométerre fekszik a járvány gócpontjától, Vuhantól.

– Átgondolva a helyzetet, már csak a hosszabb őszi pihenő felesleges elmaradása bosszant igazán, hiszen az olimpia előtt jó lett volna a megszokott szünet, mentálisan és fizikálisan egyaránt – kezdte a beszélgetést Márton Anita, akinek így mindössze egy hét olyan pihenője volt, amikor egyáltalán nem foglalkozott a súlylökéssel. – Címvédőként pláne nem örültem a hírnek, az elmúlt három hónapban kemény felkészülést vittem végig a vb miatt – mondta Eperjesi László tanítványa.

Ha előre tudja a fejleményeket, Márton Anita akkor sem hagyta volna ki a fedett pályás szezont – a vb helyett a téli dobó Európa Kupán indul –, hiszen a londoni olimpia előtt ezt megtette, és nem vált be.

– A munkát tehát így is, úgy is elvégeztük volna, és hiába kell a vb halasztása miatt egy jóval kisebb presztízsű versenyen indulni, a motivációm nem csökkent. Az olimpia ugyanúgy a szemem előtt lebeg, amelyre ugyanúgy készülök, mintha lenne vb, így a tokiói szereplésem nem sérül – mondta a szegedi klasszis, majd hozzátette, hogy van egy aggodalma: a Gyémánt Liga több állomása is Kínában lesz, ha pedig itt is lesznek lemondások vagy halasztások, az már komolyabb gondot jelentene.

Érdeklődésünkre elmondta, hogy jelenleg Győrben edzőtáborozik, ahol remekül halad a munka. – Derékhúzódás zavar most, de egy hétvégi budapesti versenyen tesztelhetem magam. A fedett pályás szezon jól indult, egy 18 méter feletti lökéssel, így bizakodó vagyok a folytatás kapcsán – tette hozzá Márton.