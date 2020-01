A vége nem sikerült a Szedeáknak – Fotók

Az újév első bajnokiján a hét meccs óta nyeretlen, edzőváltáson átesett Pécset fogadta a Naturtex-SZTE-Szedeák, a vendégeket így már Dragan Alekszics irányította.

Ez alapos hatással bírt a pécsiekre, mert lényegesen jobban kezdték a meccset, hamar tízpontos előnybe kerültek, és úgy tűnt, gyorsan le is zárják a meccset. Az első félidő végére sikerült felzárkóznia a Szedeáknak.

A szünet után aztán jött gyors három tripla is, Stefan Balmazovics hármasa után először vezetett a meccsen a Szedeák (44-43). Volt ötpontos szegedi előny is, de a Pécs a végén megrázta magát: támadásban ezúttal is sok eladott labdával játszott a Szedeák, amit megbüntettek a vendégek, és a két amerikai légiósuk hathatós közreműködésével – miután Diggs és Smith a végén kulcsfontosságú kosarakat szereztek – megnyerték a meccset.

Naturtex-SZTE-Szedeák – Pécs 72-84 (16-29, 16-12, 26-14, 14-29)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 14. forduló. Szeged, újszegedi Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Tőzsér, dr. Mészáros, Györfy (Valovics)

Naturtex-SZTE-Szedeák: Miliszavljevics 8, Wirth 2, KRAPIC 19/3, Balmazovics 8/6, ASBURY 24. Csere: Kerpel-Fronius B. 2, Vágvölgyi 9/9, Olasz. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Pécs: PONGÓ 9/3, Diggs 9/3, SMITH 20/6, Budimir 10/6, Horti 12/3. Csere: Sulovics 10, Ruják 7/3, Antóni, Csirics 7/3. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

Szrecsko Szekulovics: – Először is gratulálok a Pécsnek! Rosszul kezdtünk, nem mentek a triplák sem. A Pécs egy masszív csapat hosszú kispaddal, ennek ellenére visszajöttünk, de megint hiányzott egy pici a győzelemhez. Sajnálom ezt a meccset, mert remek hangulat volt, köszönöm a szurkolóknak a biztatást! Ez a negyedik meccsünk, amikor minimum 15 eladott labdánk van, így nagyon nehéz játszani.

Ante Krapic: – Nagyon nehéz bármit is mondani. Borzasztóan kezdtünk, 17 pontról is visszajöttünk, öt ponttal vezettünk, és úgy érzem, ez volt a kulcspont. Ekkor nem tudtunk lezárni a meccset. Remekül dolgozunk az edzéseken, sajnálom, hogy ez nem párosul győzelemmel, de bízom benne, hogy egyszer visszakapjuk ezeket a dolgokat.

Dragan Alekszics: – Nagyon jól kezdtünk, sok könnyű kosarat szereztünk az első félidőben. A folytatásban esélyt adtunk a Szegednek arra, hogy visszajöjjön a meccsbe, de aztán szigorítottunk a védekezésünkön, és úgy érzem, a hosszabb, frisebb kispadunk mellett az is döntött, hogy jobb öt percet produkáltunk a végén. Vannak még hibáink, ezeket kell kijavítanunk a folytatásban, de gratulálok a Szedeáknak is, mert jó meccset játszottak!

Pongó Máté: – Jól kezdtük a mérkőzést, utána viszont a hibáinkból felzárkózott a Szeged, hiába készültünk a gyors indításokra, ezekből szerzett pontokat ellenfelünk. Szerencsére higgadtak maradtunk, amikor előnyben volt a Szedeák, és megfordítottuk a meccset. Örülök a győzelemnek, készülünk a Kecskemét ellen.