A Vidux-Szegedi RSE kerete egyben maradt

A következő szezonra is benyújtotta férfi NB I-es nevezését a Vidux-Szegedi RSE, méghozzá szakmailag és anyagilag is stabil háttérrel, vagyis kiderült: a röplabdacsapat minden játékosával és a főszponzorral is megegyeztek a folytatásról.

Amint lezárták a szezont a koronavírus-járvány miatt, elkezdtük az egyeztetéseket. A keretünk egyben tartása és az anyagi stabilitás megőrzése volt a fő cél, amit el is értünk – kezdte nyilatkozatát Bondor Tamás, az egyesület ügyvezető-helyettese. – Mindenkivel személyesen tárgyaltunk, és nagyon örültünk, hogy azok is vállalták a játékot, akik munkájuk vagy családi elfoglaltságaik miatt kevesebbet tudnak majd szerepelni. Névadó szponzorunk, a Vidux Kft. is mindenben támogatott minket, így nyugodtan tervezhetjük a jövőt – mondta a szakember. A következő szezonban várhatóan három csapattal bővül az élvonal, emiatt változik a lebonyolítás, amelyben alsóházi szereplésre lehet számítani. – Örülünk a bővítés tervének, így vélhetően több hasonló erejű együttes küzdhet egymással, ami további szakmai fejlődést garantál. Ott szeretnénk folytatni, ahol abbahagytuk, hiszen a kényszerszünet előtt már kezdett belejönni újonc csapatunk az élvonalbeli szereplésbe – jegyezte meg Bondor Tamás.