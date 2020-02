A Vidux-Szegedi RSE ötszettes csatában nyert a Pécs ellen a férfi röplabda NB I-ben

A Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata ötszettes mérkőzésen nyert hazai pályán az egyik legnagyobb rivális, a Pécs ellenében, ezzel komoly lépést tett a bennmaradás felé az NB I-ben.

Korábban már láttuk a Lila is­­kolában játszani a Pécs együttesét, és az akkor tapasztaltak, valamint a férfi NB I ed­­digi eredményei alapján a Vidux-Szegedi RSE csapatára egy kötelező győzelem várt a két fél második Tisza-parti összecsapásán. Nyert is az együttes, de óriási harcot ho­­zott a derbi, ött szettben dőlt el. Ez persze nem véletlen: az ellenfél tudta, hogy szinte az utolsó szalmaszálba kapaszkodik a bennmaradásért vívott harcban, míg az SZRSE komoly lépést tehetett debütáló éve cél­ja felé. Ezt meg is tette, de nem csak ezért volt hasznos ez a si­­ker.

Szokták mondani: a nehezen kicsikart győzelmekből tanul legtöbbet egy csapat, és ebből meríthet legtöbb erőt a jövőben. Erre a meccsre ez maximálisan igaz, hiszen szetthátrányból fordítva zsebelte be a Szeged értékes bajnoki pontokat.

– Le a kalappal ellenfelünk előtt, a Pécs önmagához képest nagyon jól játszott, a maximumot hozta ki magából – kezdte a mérkőzés értékelését Nusser Elemér vezetőedző. – Simább győzelemre számítottam, de az első szettben ez már meghiúsult, akkor ugyanis hiba nélkül játszott riválisunk. Persze biztos voltam benne, hogy ezt a formát nem tudják végig tartani, és tanítványaim nem is ijedtek meg – hangsúlyozta a szakember.

Hullámzó volt a házigazda teljesítménye, két játékosára csak pár labdamenetben tudtuk számíthatott, így nem lehetett biztosra mondani a sikert. Jött is az ötödik szett, de itt már nem kellett izgulni: a Vidux-Szegedi RSE felőrölte ellenfelét.

– A végjátékban lehetett érezni, milyen sokat ér, hogy sokkal fittebb a csapatunk. Ez is rengeteget segít, ha van egy olyan meccs, amit kötelező megnyerni, viszont nem kiegyensúlyozott a játékunk. Jó tapasztalat, hogy egy ilyen meccset is meg tudunk nyerni, erre az élményre is lehet építeni. Úgy is nagy lépést tettünk előre, hogy három helyett csak két pontot szereztünk. Ha újra tudunk nyerni a Pécs otthonában, akkor már remek helyzetben leszünk – nyilatkozta Nusser Elemér.

Vidux-Szegedi RSE–PTE-PEAC 3:2 (18:25) (25:15) (25:19)(22:25) (15:7)

Vidux-Szegedi RSE: Fülöp Norbert, Csányi Dániel, Farkas Baráti Attila, Nagy Zsolt, Piti Richárd, Bitó Attila. Csere: Borsi Levente (libero), Váradi Zoltán (libero), Honti Szilárd, Sarnyai Ákos, Inhoff Attila, Demcsák Balázs, Bodnár Lajos, Kiss Gábor.