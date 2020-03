A Zengő Alföld Szegedi TE tovább menetel

A férfi tekecsapat szuperliga 16. fordulójában a Zengő Alföld Szegedi TE Ajkán győzött 7:1-re úgy, hogy közel járt az egyéni és a csapatpályacsúcs megdöntéséhez is.

Nehezen indult a mérkőzés, ám utána bemelegedtek a szegediek az ajkai bajnokin – szó szerint is. A bakonyi csapat otthonában ugyanis a 20 Celsius-fokot sem érte el a hőmérséklet a mérkőzés alatt, így nem meglepő, hogy az első párban pályára lépő Zengő Alföld-játékosok, Karsai László és Danóczy Richárd is elvesztette az első szettjét, sőt előbbi a másodikat is. Utána azonban mindketten talpra álltak, és hatalmasat küzdve hozták a csapatpontot.

A középső párban a két fiatal, Brancsek János és Loncsárevity Adrián remek kezdése előrevetítette a biztos győzelmet, utóbbi párját le is kellett cserélni. A záró sorra maradt a hazaiak két legjobbja, Fodor Szilárd és Nagy Lajos, akik alaposan meg is szorongatták a szegedieket, és ugyan egy csapatpontot Fodor ellopott, a végeredményt azonban ez sem tudta jelentősen befolyásolni. A Zengő Alföldből Szél Tibor hatvan dobást tudott vállalni sérülés miatt, őt Márton János követte.

– Sajnos nagyon hideg volt a létesítményben, amikor megérkeztünk. A pálya teljesen reális képet adott a dobásokról, így például bennem is maradt még bőven, de sokat rontottam. Az ellenfelem jól játszott, Nagy Lajos az egyik legjobb tekésük, így végig figyelnem kellett. Pár fán múlott a helyi egyéni pályacsúcs, amely 657 fa, illetve a csapatrekordtól sem voltunk messze, még húsz fa kellett volna, hogy átadjuk a múltnak, ám sajnos nem sikerült. Fél szemmel már azért figyelünk a Bajnokok Ligája négyes döntőjére, ahol a Zapresic lesz az ellenfelünk. A horvátok otthon félelmetesek, de idegen pályán már megküzdenek ők is a körülményekkel. Így volt legutóbb is, amikor mindössze 15 fával nyertek idegenben a bajnokságban – nyilatkozta Kiss Norbert, az ajkai meccs mezőnyének legjobbja.

Férfi tekecsapat szuperliga, 16. forduló: Ajka–Zengő Alföld Szegedi TE 1:7 (3490:3581). A párok: Tóth L.–Karsai L. 0:1 (2:2, 545:556), Berzsenyi L.–Danóczy R. 0:1 (1:3, 546:572), Magyar A.–Brancsek J. 0:1 (0:4, 549:639), Kovács G. (Tóth M.)–Loncsárevity A. 0:1 (1:3, 565:607), Fodor Sz.–Szél T. (Márton J.) 1:0 (3:1, 595:553), Nagy L.–Kiss N. 0:1 (0:4, 620:654).