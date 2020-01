Ádám és Zalán hamar rátalált a nyerő tempóra

Bár a 13 éves Szabó Ádám és a 15 éves Szabó Zalán csak az első évüket töltötték el a versenyzésben, mégis remek évet tudnak maguk mögött.

A két fiatal igen gyorsan sikeres lett a gokartban, így elindultak a Magyar Nemzeti Automobil Szövetség által indított Országos Amatőr Utánpótlás Gokart bajnokságon. A 12 versenyből álló, utánpótlás korosztályt képviselők számára kiírt viadalon keresik a jövő tehetségeit az ország több helyszínén, többek között a Hungaroringen is megrendezett versenyek alkalmával.

Ádám a juniorok között, Zalán pedig az I. kategóriában indult, és az év elejétől a gyakorlott pilótákkal is felvették a versenyt. A fiatalok tempója az év közepére már győzelmekben is megmutatkozott, emellett több első rajtkocka és versenyben futott leggyorsabb kör is a nevük mellé került.

Ádám az év végi összesítésben egy ponttal maradt le a bajnoki címről, négy futamgyőzelemmel összetett másodikként zárt, míg Zalán három futamot nyert és országos harmadik lett.

A világkupagyőztes Michelisz Norbert M1RA elnevezésű versenycsapata és a pécsi Kart Aréna által indított öt versenyből álló M1RA Egyéni Bajnokságot Szabó Ádám nyerte meg úgy, hogy egy versenyhétvégén nem indult (három futamgyőzelmet így is magáénak tudhatott), míg Szabó Zalán kettő kihagyott versennyel is az összetett negyedik helyen végzett.

Az első versenyszezon kimagasló eredményei miatt több professzionális versenycsapat is tesztet biztosított a fiúk számára.

A 2020-as szezonban a két fiatal a versenygokartozás következő szintjére szeretne lépni, amit a DAMK Egyesület keretein belül fogják megtenni. E szervezet célja, hogy a szegedi és környékbeli motorsport iránt érdeklődő fiatalokat felkutassa, és azokat segítse céljaik megvalósításában.