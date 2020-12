Adományt adott át a Szedeák

Az ünnepek előtt két rászoruló családnak adta át adományait a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata.

Az ÁGOTA alapítvány által támogatott, három gyermeket nevelő Varga Máriának, valamint a két hónapos kislányukkal hamarosan új, közös életet kezdő Bagi Bencének nyújtotta át adományait a Naturtex-SZTE-Szedeák, és a klub játékosa, Darrin Govens. Bár a szegedi klub az ünnepek idején rendszeresen segített az elmúlt években, ezeket a terveket a járványhelyzet felülírta. Az amerikai légiós azonban mindenképpen szeretett volna segíteni az ünnepek előtt, kezdeményezése mellé pedig a klub és a Naturtex is odaállt.

A két család így paplanokkal, párnákkal, játékokkal lett gazdagabb, valamint Mária fia, Attila egy kosarascipőt és egy kosárlabdát is kapott Govenstől, aki a teljes családot meghívta a következő olyan Szedeák-mérkőzésre, amelyen már ott lehetnek a nézők is, míg Bencéék többek között egy új mikrohullámú sütőt, gyermekruhákat és pelenkákat is átvehettek.

– Gyermekként mindig azt mondták nekem, amikor tudsz, segíts. Szerencsére a középiskolában és az egyetemen is olyan edzőim voltak, akik erre neveltek, fontosnak tartották, hogy jó embert is neveljenek, adni pedig mindig egy nagyon jó érzés.

Az egyik legjobb dolog, amikor láthatod a mosolyt azoknak az arcán, akiknek segíthetsz.

A magam útján szeretnék visszaadni valamit Magyarországnak, hiszen pár éve már itt élek, magyar állampolgár is vagyok. Bármilyen apróságnak is tűnik mindez, örömmel segítek – mondta a Szedeák játékosa, Darrin Govens.