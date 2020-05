Ahol a víz, ott az élet

A héten a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolói is edzésbe álltak, és Kanyó Dénes tanítványai élvezik a tréningeket.

Újra vízben edzenek a búvár­úszók is, akik a hét elején el­kezdték az edzéseket.

– Nagyon várta már mindenki ezt a pillanatot – mondta örömmel Kanyó Dénes, a Mu­­réna Szegedi Úszó- és Búvárklub vezetőedzője.

A hét eleje óta nemcsak a felnőttek, hanem az utánpótlás-­korosztályok is edzésbe álltak. Minden délután vannak már foglalkozások.

– Egyelőre még újra megszokjuk a felszerelést – nyilatkozta Kanyó. – Például azt, hogy újra uszonyt kell húzni. Az elmúlt hetekben rengeteg kondiedzésen vettek részt a felnőtt sportolók, így azzal nincs semmilyen gondunk. Sokat fu­­tottunk, erősítettünk, ebben ta­­lán még sokkal jobb állapotban is vagyunk, mint akár egy évvel ezelőtt. Viszont meglepő volt, hogy ennyi kihagyás után mindenkinek mennyire furcsa volt az uszonnyal úszni, és bevallom, én is ebbe a kategóriába tartoztam. Kényelmetlen volt, irdatlanul húzta a bokánkat, így most a visszaszokás játssza a főszerepet. A kilométerek napról napra emelkednek, a hé­­ten már kilenc edzés szerepel a programunkban. Ahol a víz, ahol a napfény, ott az élet – ez most a rövid mottónk.

A szakember beszámolója alapján egyelőre csak az edzések kezdődtek el, a nyári események minden korosztályban elmaradnak.

– Az biztos, hogy nyáron nem lesz semmilyen verseny, csak az edzésekre fókuszálunk. A junior Európa-bajnokság Olaszországban, Lignanóban lett volna, de ott biztosan nem rendezik meg a viadalt. Jó esély mutatkozik arra, hogy ősszel akár Magyarország is házigazda lehet. Nincs még végleges döntés, de jó lenne, ha a fiatalok hazai medencében szállhatnának harcba az Eb-n. Visszatértek az utánpót­lás-sportolóink is, sőt az el­­ső tréningen volt egy olyan fiatal, aki először jött hozzánk edzeni. Ez nagy boldogság volt, mindenképpen erőt ad a folytatáshoz – mondta végül Kanyó Dénes.