Holnap 21 órától a labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjében: Olaszország–Anglia

Vasárnap 21 órától Londonban, a Wembley Stadionban rendezik meg az UEFA Euro 2020 labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Olaszország és Anglia találkozik. A fináléról szegedi olimpiai bajnokokat, valamint egy, a futball területéről érkezett hölgyet kérdeztünk meg a várakozásukról.

Meglepetés? Vagy mégsem? Ezek a kérdések teljesen jogosak az Európa-bajnoki döntővel kapcsolatban, ám gyakorlati je­­lentőségük nincs. Tény, hogy vasárnap 21 órától Olaszország és Anglia vívja a finálét.Jó meccs lesz? Vagy unalmas? Ezek már sokkal érdekesebb fel­vetések, és azok, akiket ezzel kapcsolatban megkérdeztünk, egyetértenek abban, hogy érdekes, izgalmas mérkőzés lehet.

Angol barát

A háromszoros olimpiai bajnok (2000, 2004, 2008) vízilabdázó, Molnár Tamás valamilyen szinten érintett a finálé párosítását nézve.– Az egész Eb-t nem követtem az elejétől kezdve, de a magyar válogatott szereplését igen – mondta a korábbi kiváló center. – Jól szerepeltek a magyarok, és nyilván lehet mondani, hogy a másik három csoporttárs rögtön az első körben kiesett, de tudjuk, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Az Eb előtt a legmagasabban jegyzett csapatok közé tartozó együttesek ellen játszott jól a magyar válogatott, amely büszke lehet a teljesítményére. Végignézve, ki vérzett el a döntőig, kijelenthetem, bár nagy csapatok estek ki talán túl korán is, de az elithez tartozó két nemzet együttese játssza a döntőt, azaz egy szakértő számára nem meglepetés a párosítás. Mivel a legjobb barátom angol, így Angliának szurkolok a döntőben, és szeretném, ha egy érdekes mérkőzést láthatnánk.

Szakmai szem

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia utánpótlás szakmai stábjának fizioterapeutája, az egykori labdarúgó, Hódi Zsuzsanna szak­­mai szemmel nézte az Eb-t.– Sok mérkőzést megnéztem, folyamatosan követtem a meccseket, főleg a mieink sze­­replését – nyilatkozta Hódi Zsuzsanna, aki a sérülések megelőzésével és rehabilitációjával is foglalkozik a szegedi akadémián. – A magyarok mellett olasz szurkolóként nagyon boldog vagyok, hogy kedvenceim döntősök, sokkal szebb futballt játszanak, mint korábban. Várakozáson felül szerepel Olaszország, amelynek a támadójátékán még lehetne javítani. Ami a szakmát illeti, szeretek hamarabb kimenni a mérkőzésekre, hogy lássam például a bemelegítést, és az is érdekes, mi történik a játékosokkal rögtön azután, amikor sérülést szenvednek. Keresem az újdonságokat, így a meccseken jobb lenne nemcsak a gumikesztyűket látni, hanem az egyéb segítségeket is. A meg­előzés területén hamarabb ju­­tunk az új dolgokhoz, míg a re­­habilitáció újításai lassabban kerülnek hozzánk.

Adok-kapok

Az egykori szegedi olimpiai bajnok kenus (2008), Vajda Attila nevét regionális akadé­mia, va­lamint a saját maga ál­­tal alapított makádi klub is viseli. Mivel a kenusok gyakran futballoztak kiegészítő sportágként, így nem meglepő, hogy Vajda – aki igazolt labdarúgó is volt Pusztamérgesen – kisebb szakmai dolgokat is megosztott velünk.

– Igyekeztem követni az Eb eseményeit, de közben azért edzéseket is tartottam – mondta Peking egyik magyar hőse. – Volt meccs, amelyiket végignéztem, míg akadt, amelyikbe csak belepillantottam. Nagyon jó mérkőzéseket láttam, viszont arra nem számítottam, hogy a francia, belga, portugál hármasból egyik sem jut el az elődöntőig, vagy akár a döntőig. Emellett is megérdemelt a két csapat, az angol és az olasz döntőbe jutása. Nem volt kiemelkedő vá­­logatott ezen az Eb-n, inkább egységeket láttam. A csapatok állóképességi szintje kitűnő, viszont fel kellett készülni a 11-esekre is, ez pedig sok együttesnek nem sikerült tökéletesen. Egy játékos nyilván úgy megy a pályára, hogy nem tartalékol, de a 80. perctől azért már látható a várható hosszabbításra a mentális felkészülés is. Ha a test felkészült, akkor azt csinálja, amit az agy diktál. A vége, a 11-esek értékesítése már nem az izmokon, hanem az elmén múlik. Mindkét döntős szimpatikus, várom, hogy most se legyenek óvatosak, ez a két csapat mindig gólt akart szerezni, így az első tíz perc, a tapogatózás után jó kis adok-kapok alakulhat ki.