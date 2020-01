Akadtak felvillanásai, de kikapott a bajnok otthonában a Szedeák

Bár sokáig jól tartotta magát, de nem volt esélye a Naturtex-SZTE-Szedeáknak a bajnoki címvédő Falco KC Szombathely otthonában: a szegediek végül nem tudták megszorongatni az idei szezon bajnokesélyesét.

Nem számíthatott könnyű estére a Naturtex-SZTE-Szedeák a Falco KC Szombathely vendégeként: a vasiak ugyanis ebben az idényben mind a hét hazai találkozójukat megnyerték, ráadásul a szezon eddigi részében csupán egyszer, Körmenden kaptak ki, és a nemzetközi porondon is jól szerepelnek.

Ráadásul Stefan Balmazovics térdsérülés miatt el sem utazott a szegedi csapattal, Kerpel-Fronius Gáspár számára pedig kézsérülését követően pedig már nem tűnt távolinak a visszatérés, csakhogy az egyik edzésen aláfordult a bokája, így mégsem számíthatott rá a korábban a Falcóval bajnoki címet is szerzett jelenlegi szegedi edző, Szrecsko Szekulovics. A hazaiknál két légiós, Washington és Reddic sem játszott, a Szedeákban viszont debütált Morris Curry.

Jobban kezdett ugyan a Tisza-parti csapat, azonban a hétközi, Zaragoza elleni BL-vereség után egyre inkább elkapta a ritmust a Falco, amely 4-9 után egy 8-0-ás rohammal fordított és először vezetett a meccsen. Hamar a tízet is közérakta a címvédő, de hogy ne dőljön el korán a meccs, arról Milos Miliszavljevics gondoskodott: a szerb irányító egymás után négy triplát is elsüllyesztett amivel két pontra visszajött a Szedeák.

Egyenlítés helyett azonban ekkor, a félidő előtt újra rákapcsolt a Falco, amely innentől folyamatosan növelte előnyét, és kontrollált védekezéssel nem engedte még egyszer ilyen közel magához a Szedeákot. A végén már a fiatalokat küldte a pályára mindkét edző, az előző kiírás bajnoka simán nyert – persze nem is ez volt az a meccs, amelyet feltétlen meg kellett nyernie a Szedeáknak.

Sokkal inkább fontos lesz a következő két meccs: előbb Kecskemétre utaznak Vágvölgyi Ákosék, majd a hónap utolsó mérkőzésén a hírek szerint igencsak az edzőváltás küszöbén álló Alba Fehérvár érkezik az újszegedi sportcsarnokba – márpedig a Szedeáknak el kell kezdenie gyűjtögetnie a győzelmeket, hiszen a riválisok közül ebben a fordulóban a Kaposvár például nyerni tudott Zalaegerszegen.

Szrecsko Szekulovics: – Köszönöm a tapsot, most is jól éreztem magam Szombathelyen. Nem volt esélyünk, a Falco minden játékosának gratulálok, jól szerepelnek a hazai bajnokságban és a BL-ben is, le a kalappal előttük! Amíg bírtuk, próbáltunk közel maradni, aztán kijött a minőségi különbség. Úgy gondolom, hogy reális eredmény született. Tovább harcolunk a bennmaradásért.

Falco KC Szombathely-Naturtex-SZTE-Szedeák 99-66 (24-18, 21-20, 26-19, 28-9)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 15. forduló. Szombathely, 2720 néző. Vezette: Győrffy, Söjtöry, Hervay (Gorka)

Falco: VÁRADI 14/6, R. Curry 8/6, Bíró 9/3, Filipovity 16/6, LAKE 17. Csere: Perl 13/3, Benke 8/3, Hooker 2, Krivacsevics 10/3, Verasztó, Körmendi 2. Vezetőedző: Gasper Okorn.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Miliszavljevics 12/12, Wirth, M. Curry 13/6, Krapic 13/6, ASBURY 20. Csere: Vágvölgyi 2, Olasz 4, Kerpel-Fronius B. 2, Balogh, Mayer, Polányi. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.