Aki kivédte Socrates 11-esét

Emlékezetes esemény maradt a szegedi Bori Zoltán életében 1986 tavasza, amikor a magyar labdarúgó-válogatott vb-felkészülési mérkőzésen 3–0-ra verte Brazíliát, ő pedig a tévé kamerái előtt kivédte a dél-amerikai zseni, Socrates 11-esét.

– Eldöntötte, merre vetődik?

– Igen. Elsőként védhettem, és balra dőltem, úgy hárítottam Socrates 11-esét. Nem volt erős löket, de akkor is büszke voltam. Még ketten védhették a büntetőjét, az egyik kapufa lett, a másik gól.

– Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar–brazil három–null. Hetvenezer néző skandálta 1986 tavaszán a Népstadionban. Emlékezetes meccs volt, meghatározta a futball iránti elkötelezettségét?

– Abszolút. Abban az időben amúgy is elég nagy futball-láz volt Magyarországon. Elég csak a Videoton 1985-ös UEFA-kupa-menetelésére, a magyar válogatott vb-szereplésére gondolni, illetve Szegedre is, hiszen 1984-ben kilencedik lett az NB I-ben a Kaszás-csapat. Eredetileg az 1985 tavaszi magyar–holland vb-selejtező kezdőrúgására je­lentkeztem a Három kívánság című műsorba, de a tévéközvetítés nemzetközi átvétele miatt ezt nem lehetett megvalósítani. Majdnem egy évvel később jött a tévétől a hívás, hogy mi lenne, ha beállhatnék és védhetnék, amikor Socrates 11-est lő. Amúgy is mentünk volna édesapámmal a brazilok elleni meccsre. Ekkor 12 éves voltam, a 11-es révén pedig ott ültem a kispadon a magyar válogatott játékosok között édesapámmal. A másik két srác hazament… Sze­­rencsés voltam, hogy megél­hettem ezt az időszakot.

– Nagy Milan-szurkoló, ho­­gyan éli meg most a csapat szereplését?

– A holland trió, Van Basten, Gullit és Rijkaard miatt szeret­tem bele a piros-fekete csapatba. Ez most a reménykedés időszaka. Például abban, hogy végre rend lesz a klub körül. Hiányzik az igazi Milan-szívű vezető, mint amilyen Berlusconi volt. Benne vagyok az ultracsoport vezetésében, így olyan he­­lyekre eljutok idegenbe is, ahova más nem. Egy hiányérze­tem van: ez egy Lecce–Milan mérkőzés. 2011-ben beteg voltam, most pedig amikor mentem volna Leccébe, kitört a járvány. A sors még adósom.

– Van egy újabb nagy kedvence is.

– Ez a terep-akadályfutás, amely szintén a betegségemhez kapcsolódik. Fejben nagyon megerősödve épültem fel, és el­­határoztam, teljesítek egy Spartan Race-versenyt. Most 84 kilométeres terepfutásra ké­­szülök 3000 méteres szintkülönbséggel, és nem biztos, hogy megtartják, de én akkor is edzek. Megvolt a 29, az 54 kilométer, és ha a 84 is meglesz, jö­­het a 120! Illetve kijutottam az ausztriai Spartan Race Eb-re is.