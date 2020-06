Alakul a Szegedi Férfi vízilabdacsapat 2020–2021-es játékoskerete

Folyamatosan jelenti be játékoskeretének tagjait a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat a 2020–2021-es idényre. Molnár Dávid kapus marad, míg Kürti Dominik és Sánta Dániel Egerből igazolt Szegedre eddig. Utóbbival beszélgettünk.

– Három idény után visszatér Szegedre. Vagy inkább hazatér?

– Az az érzés van bennem, hogy hazatérek. Szép három évet töltöttem Szegeden kívül, de amikor nemrég visszaköltöz­tem a városba, az fogott el, hogy itthon vagyok. Semmi sem volt idegen, úgy éreztem, mintha tegnap igazoltam volna el. Természetesen sokat jártam vissza a barátokhoz, tehát nem szakadtam el Szegedtől hónapokra vagy évekre. Amikor meg­­egyeztem a vezetőséggel, onnantól kezdve nagyon vártam, hogy visszajöjjek.

– Most még az újszegedi sportcsarnokban tréningeznek, de hamarosan elkészül az új uszoda a Felső Tisza-parton. Ezt közrejátszott a visszatérésében?

– Abszolút! Nagyon motivál, hogy a szegedi vízilabda olyan helyre kerüljön vissza, ahova való, köztük az uszoda is, amit régóta megérdemelne a város. Hamarosan megkapja, és el­­képesztően motivál, hogy nemsokára ott játszhatunk. Ez jó érzés, de az újszegedi sportuszoda is a szívem egyik csücske marad, mert gyönyörű nyári időben kevés szebb uszo­­da van számomra, mint a szegedi, vagy talán nincs is. Imádom a várost és a klubot, sok barát és gyönyörű emlékek kötnek ide.

– Hogyan emlékszik vissza a Szegeden töltött négy évére?

– Az Eurokupa-menetelésünk 2016-ban gyönyörű em­­lék, csak a későbbi győztes Brescia tudott megállítani ben­­nünket az elődöntőben. Re­­mélem, ha legközelebb ilyen szintre kerülünk, akkor már a saját otthonunkban, az új uszodában fogadhatjuk az ellenfeleket, és nem kell átmennünk Hódmezővásárhelyre. Sok szép rangadót játszottunk, sokszor ünnepelhettünk győzelmet. Minden meccsre meleg szívvel és elég tisztán emlékszem, minden lejátszott perc és edzés szép emlékként maradt meg bennem az első szegedi időszakból.

– Milyen célokkal igazolt Egerből Szegedre?

– Szeretném kihozni ma­­gamból a legtöbbet. Az elmúlt három esztendőből a két egriben úgy érzem, hogy sikerült komplexebb játékossá válnom, akire Szegeden nagy teher vár. Szeretném a hátamra venni a csapatot, és cipelni, vezető szerepet betölteni a teljesítményemmel. Lendületes és motivált csapat leszünk, a legjobb nyolcba várom magunkat. Ezért dolgozunk majd, hogy lépésről lépésre építkezve elérjük ezt a célt.

– Édes teher lesz?

– Igen! Eddig kiegészítő já­tékos voltam az előző csapataimban, most viszont eljött az idő, hogy előrébb lépjek. Szeretném kiélvezni és meghálálni a bizalmat egy minél jobb teljesítménnyel.

– Nehezen viselte a járványidőszakot?

– Igen, eléggé, de alkalmazkodni kellett a szituációhoz. Ne­­hezen viseltem, hogy mindenhol bezártak az uszodák és a konditermek is, így csak az otthoni edzések maradtak le­­hetőségként. Vártam, hogy fel­­oldják a korlátozásokat, mert az aktív pihenés híve vagyok, szeretek kirándulni, illetve be­ülni valahova a barátokkal. Ugyanakkor azért nem lehetett leállni május 11-ig, nehogy folytatódjon a bajnokság, utána vi­­szont volt még három hetem, amikor pihenhettem.