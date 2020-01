Alaposan átalakult a Hódmezővásárhelyi LKC kerete a tavaszi idény kezdete előtt

Négy játékos is távozott a Hódmezővásárhelyi LKC-től, pótlásukra pedig a helyi utánpótlásból merített a klub. A nyáron kitűzött koncepciónak megfelelően így még több hódmezővásárhelyi kézilabdázó lehet a csapatban.

Nagy Emese, Ádász Diána, Pap Zsófi és Mike Cintia sem Hódmezővásárhelyen kezdi meg az NB II.-es női kézilabda-bajnokság tavaszi idényét, ők mindannyian a bajnoki sereghajtó Mezőtúrnál folytatják – számolt be róla a HLKC honlapja. Mint azt Dankó Ervin, a gárda edzője elmondta, mind a négy távozó orosházi illetőségű, távozásuk jelentős szakmai érvágást jelent számukra.

A négy játékost egyaránt saját nevelésű játékosokkal pótolja a klub, Bugnó Gréta és Petróczi Sára már játszott a felnőttek között két-két mérkőzés erejéig. Kis Patrícia és Kis Viktória a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál töltött időszak után tér vissza Vásárhelyre, hiszen mindketten a klub saját neveltjei.

– Ha eddig felfelé néztünk, hogy van-e esélyünk utolérni vagy a második, vagy az első helyezett csapatot, az most annyiban megfordult, hogy most már inkább lefelé kell figyelnünk, hogy meg tudjuk-e tartani ezt a helyezést, amelyet a fél év során elértünk. Ilyen szempontból nehezebb lesz a tavasz. A lányok szerepelhetnek, rutint szerezhetnek, és így fejlődhetnek a legtöbbet, ez viszi őket előre leginkább. Ilyen szempontból egyértelmű, hogy pozitívan is nézhetjük ezt a kérdést. Ez a fél év arról fog szólni, hogy a fiatalok minél többet játsszanak, de azért az eredményt sem felejtjük el, és próbálunk minél több pontot szerezni – tette hozzá Dankó Ervin.

Ádász Diána eligazolásával egy kapusa maradt a csapatnak, a posztot a PC Trade Szeged KKSE kapusával, Fehér Ivonn-nal oldhatják meg a HLKC-nél, aki kettős játékengedéllyel szerepel majd a csapatnál. Új csapatkapitánnyal is készül a február 8-i bajnoki rajtra a vásárhelyi csapat, a karszalag Szabó Patríciára kerül a továbbiakban.

– Az eredeti célkitűzést természetesen újraterveztük az idei bajnokságra, némi túlzással a tavaszt a jövőre való felkészülésre használhatjuk fel, de azért az eredményesség sem elhanyagolható tényező. Igyekszünk lényegesen nagyobb szerepet adni saját nevelésű fiataljainknak, aminek akár már a 2020–21-es bajnokságban meglehet az eredménye – mondta Áncsán István ügyvezető.