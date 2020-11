Alig várták, hogy ismét focizhassanak

Legújabb sorozatunkban azt vizsgáljuk meg, hogyan hatott a koronavírus-járvány a megyei futballklubokra. Bordány és Kistelek után a harmadik részben Mindszent következik, ahol óvatosak voltak, sokáig nem tartottak edzéseket. Szerencsére jelentős lemorzsolódás nem történt a korosztályokban, egyedül a Bozsik-programban részt vevő csapatok létszáma csökkent minimálisan.

Szerencsére jól átvészelte a járványhelyzetet a mindszenti labdarúgóélet, a megbetegedések egyelőre teljesen elkerülték a sportágat, valamint a munka is folyamatos. A tavasszal amint kellett, rögtön leálltak és áttértek az online oktatásra, ami a várt sikert viszont nem hozta meg.

– Amikor az egyik napról a másikra leállt az ország, természetesen a mi edzéseink is abbamaradtak – kezdte beszámolóját a Mocorgó UFC elnöke, Szűcs Sándor. – Nem tudtuk, mi történik később, főleg a nagyobb korcsoportokkal kezdtünk ismét edzeni a nyári feloldásokat követően. Tavasszal mi is próbálkoztunk az online, otthon végezhető gyakorlatokkal, de ez nem igazán vált be. Mindenki azt várta, hogy mikor lehet ismét kimenni a fűre rúgni a labdát – világított rá a mindszenti fiatalok szokásaira.

Minden nyáron elutaznak egy hétre a Mocorgó UFC fiataljai edzőtáborba, azonban idén a járványhelyzet miatt jobbnak látták, ha maradnak Mindszenten, és saját sportkomplexumukban gyakorolnak.

– Minimális lemorzsolódás nálunk is volt, leginkább a Bo­­zsik-programban részt vevőknél, ahol a szülők hozzák a gyerekeket, és óvatosságból inkább nem jönnek. Az U14-esektől felfelé viszont többen lettünk, száj­ról szájra terjed, hogy mi­­lyen jó a közösségünk, és szívesen igazolnak hozzánk a srácok barátai többek között Szegvárról vagy Szentesről is – magyarázta Szűcs.

A létszám tehát nőtt, napjainkban több mint hetvenen rúgják a labdát Mocorgó-mezben hétről hétre Mindszenten.