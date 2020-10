Álomból céllá vált a paralimpia

Régóta álmodozik a paralim­piai indulásról Mocsári Bence, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az álom jövőre valósággá válhat. Elmúlt időszakát a hazai versenyek tették ki, de bízik benne, hogy jövőre ismét pontszerző futamokon indulhat.

Érdekes szezont tudhat maga mögött Mocsári Bence, aki egy évvel ezelőtt még mindenkivel együtt azt gondolta, napjainkra már befejeződnek a paralimpiai játékok Tokióban. Nem tudhatta, hogy a koronavírus-járvány majd átírja a forgatókönyvet, de összességében jól éli meg a nem várt eseményeket.

Bence eredetileg úszóként kezdte sportpályafutását, majd edzője, Balla Péter látta meg benne a triatlonhoz szükséges adottságokat, hiszen a húszéves makói fiú nemcsak kiválóan úszik, hanem remekül fut is. Hosszas győzködést követően adta be a derekát a váltásra, ám azóta kiderült, megérte. Sorozatban éri el a nagyobbnál nagyobb sikereket, amelyek eredményeképpen tavaly elnyerte lapunknál az Év Parasportolója címet.

– Összességében úgy gondolom, hogy jól jöttem ki a koronavírus-helyzetből, mert bár az uszodák zárva tartottak, jobban rá tudtam feküdni a kerékpározásra. Emellett tolódott egy évvel a paralimpia is, amely szintén az előnyömre válhat, hiszen most sokkal jobb formában érzem magam, ezt az időeredményeim is igazolják – foglalta össze Mocsári, majd hozzátette, az edzéshiány miatt a vízbeli teljesítménye valamelyest visszaesett, de úszói múltjának köszönhetően ezt könnyen tudja orvosolni.

Őszi időszakát a hazai ver­senyek tették ki, indult többek között országos bajnokságon Tiszaújvárosban és Ve­­resegyházán is, mindkét helyszínről aranyéremmel térhetett haza. Legutóbb az SZTE színeiben versenyzett, a MEFOB Rókaűzők váltó fu­­tóversenyén vállalt egy nehezebb, 13 kilométeres szakaszt, amellyel második helyhez se­­gítette hozzá csapatát.

– Na­­gyon elfáradtam, de úgy érzem, hogy rendben volt a futóteljesítményem. Új dolgot próbálhattam ki, hiszen az én szakaszom a nehéz kategóriába esett, sok emelkedővel, amihez az Alföldről érkezve nem nagyon vagyok hozzászokva – fogalmazott Bence, illetve elárulta, a verseny előtt izgult a nem megszokott pálya miatt, de sikerült leküzdenie a rá váró nehézségeket.

A hazai sikerek mellett bízik benne, hogy a 2021-es évben ismét lehetősége adódik nemzetközi porondon fellépni, hi­­szen ha a egészségügyi helyzet úgy engedi, akkor jövőre veszi kezdetét az újraírt kvalifikácis időszak, ahol pontszerző versenyeken szerepelhetne. – Jelenleg 18. vagyok a világranglistán, ami azt jelenti, hogy a biztos kijutáshoz 6 helyet kellene javítanom. Már nagyon régóta álmodozom erről, és ez már nemcsak álom, hanem cél is egyben – mesélte, és miközben megfogalmazta célját, hal­­lani lehetett hangjában az elszántságot.