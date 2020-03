Augusztusban lehet a férfi kézilabda BL fináléja

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) tanulmányban jelezte: valószínűtlen, hogy májusban új­­raindulhatnának a nemzetkö­­zi kupasorozatok.

Az EHF köz­leményében megerősítette, hogy szeptemberre kerül át a női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntője, míg a férfiak augusztus végén csaphatnak össze Kölnben. A lehetséges időpontok, női Bajnokok Ligája négyes döntő: szeptember 5–6. (Budapest), férfi EHF-kupa négyes döntő: augusztus 29–30. (Berlin), férfi Bajnokok Ligája négyes döntő: augusztus 22–23. (Köln). Az EHF tanulmánya arra jutott, hogy legkorábban júniusban kezdődhetnek újra a nemzetközi kupaküzdelmek, az említett sorozatokból elhalasztott fordulók négy hét alatt megrendezhetők lesznek, az ötödik héten pedig (június 29. és július 5. között) pedig az Európa-bajnoki selejtezők rájátszáskörére juthat idő. Ar­­ról később hoznak döntést, hogy a tokiói olimpia halasztása miként érinti a pótselejtezők, így a Győrbe tervezett női torna időrendjét, ehhez a nemzetközi szövetséggel (IHF) is egyeztetni kell.

Elhalasztják az év egyik legnagyobb profi ökölvívó-mérkőzését is: a brit Tyson Fury és az amerikai Deontay Wilder harmadik összecsapását július 18-ára tervezték Las Vegasba, de a világjárvány miatt valószínűleg csak októberben kerül rá sor a nehézsúlyú világbajnoki címért.

Az észak-amerikai profi jég­­korongliga (NHL) április 6-ig meghosszabbította azt az időszakot, amelyet a játékosoknak és a stábtagoknak önkéntes karanténban kell tölteniük. A bajnokság két hete állt le, és az első kényszerszünetet most péntekig rendelték el. A liga az alkalmazásában állók fizetését 25 százalékkal csökkentette.

Azért vannak jó hírek is a nemzetközi sportéletben: Kínában látszik, hogy ott vége a járványnak, ugyanis a nemzeti labdarúgó-bajnokság csapatai a héten már edzésbe álltak.