Az 50. év sportolója gála díjazottjai, 14. rész: Hüvös Viktor

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év sportolója díjátadó gálánkat, sorozatunkban rendszeresen bemutatunk egy-egy díjazottat. Ezúttal az év edzője, az NKM Szegedi TE kajakosait felkészítő Hüvös Viktor következik immár a tizennegyedik részünkben.

Kicsi Team. Így nevezik azt a felnőtt válogatott kajakos csoportot, amelynek az edzője Hüvös Viktor. A szakember az NKM Szegedből három kiválóságot, Birkás Balázst, Kuli Istvánt és Nádas Bencét készítette fel a tavalyi versenyekre.

A csapaton volt bőven nyomás, hiszen miután kiderült, a Birkás, Kuli, Nádas, Tótka Sándor (utóbbi UTE) kvartett indulhat a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, egyértelműen a négy ötkarikás kvóta megszerzése volt a cél. A mezőny rendkívül erős volt, de így is sikerült a terv megvalósítása, hiszen ötödik helyen zárt a négyes, amely így a hatból öt kvótát megszerzett – az ötödik az algyői származású, de győri színekben versenyző Kopasz Bálint nevéhez fűződik.

A Hüvös Viktor vezette kajakos csoport elsőként vonult meleg égövi edzőtáborba, a csapat január vége óta készül a dél-afrikai Roodeplaatban. A Kicsi Team idén is szeretné elvinni az 500 méteres négyes számot a hazai riválisok orra elől, de ha ez sikerül, az ötfős csapatból (a felsoroltak mellett a honvédos Molnár Péter tagja még a különítménynek) akkor is lesz valaki, aki nem indulhat az olimpián.

A csapatnak jól sikerült a téli felkészülés utáni vízre szállás, annak ellenére, hogy a munkát eleinte nehezítette egy nem várt körülmény.

– Az első evezésnél meglepődve tapasztaltuk, hogy a tó felénél nem jutunk tovább, a vízfelületet annyira benőtte a világ leggyorsabban szaporodó vízinövénye. Szerencsére irtják, de még mindig szélfüggő, hogy éppen merre és mennyit tudunk evezni, volt, hogy csak két kilométeres részen köröztünk – mondta Hüvös Viktor, a csapat edzője. – A felkészülés ettől függetlenül nagyon jól megy, gyorsabban haladunk a tervezetnél is. Alap-állóképességet fejlesztünk, hosszúkat evezünk, és elkezdjük a gyorsaságfejlesztő edzéseket is a vízen, emellett a konditermi erőfejlesztés is hangsúlyos marad a következő hetekben.

Az edzésprogramban most a napi két evezésen kívül heti három erősítés szerepel. Ezekben a napokban az alapozás mellett a legfontosabb, hogy a vízen minden versenyző rá-­

érezzen a számára legkedvezőbb evezési stílusra.